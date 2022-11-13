Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков приехал в Тульскую область к белгородским переселенцам

13 ноября 04:25
Фото: Соцсети губернатора Белгородской области
Глава региона проверит условия их размещения.

В своих соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что прибыл в Тульскую область, чтобы посетить переселенцев в пунктах временного размещения.

Обещал нашим жителям области, которые временно переехали на территорию Тульской области в пункты временного размещения, заехать к ним. Поэтому сегодня, в воскресенье, решил с ними встретиться, увидеть, как они проживают, хотя знаю, что губернатор Тульской области встретил их очень хорошо, как своих.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Перед встречей с белгородцами, глава региона решил пробежать 10 километров по набережной Тулы. Во время этого он добавил, что сёла и города Белгородской области тоже планируется много благоустраивать.

Много планов по благоустройству сел и городов нашей Белгородской области, в том числе Белгорода, надеюсь, что все их сможем выполнить и к нам будут приезжать не только жители Тулы, но и со всей страны для того, чтобы побегать, погулять, насладиться красотой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что утром 3 ноября в ПВР в Тульскую область отправились 56 белгородцев. Ранее порядка 400 белгородцев уехали в пункты временного размещения в Подмосковье.

Читайте также:
Белгородка уехала в подмосковный ПВР с тремя детьми, но ей придётся вернутьсяВ подмосковном ПВР белгородских переселенцев кормят пять раз в деньВ тульский ПВР отправили 56 белгородцев из обстреливаемых районовПереселенцев из белгородского приграничья готовятся принимать в Рязанской области
#Александра Склярова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Белгородские переселенцы#Пункт ПВР
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11