Вячеслав Гладков приехал в Тульскую область к белгородским переселенцам

В своих соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что прибыл в Тульскую область, чтобы посетить переселенцев в пунктах временного размещения.
Обещал нашим жителям области, которые временно переехали на территорию Тульской области в пункты временного размещения, заехать к ним. Поэтому сегодня, в воскресенье, решил с ними встретиться, увидеть, как они проживают, хотя знаю, что губернатор Тульской области встретил их очень хорошо, как своих.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Перед встречей с белгородцами, глава региона решил пробежать 10 километров по набережной Тулы. Во время этого он добавил, что сёла и города Белгородской области тоже планируется много благоустраивать.
Много планов по благоустройству сел и городов нашей Белгородской области, в том числе Белгорода, надеюсь, что все их сможем выполнить и к нам будут приезжать не только жители Тулы, но и со всей страны для того, чтобы побегать, погулять, насладиться красотой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что утром 3 ноября в ПВР в Тульскую область отправились 56 белгородцев. Ранее порядка 400 белгородцев уехали в пункты временного размещения в Подмосковье.