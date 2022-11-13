Возвращение домой, сломанная котельная и лишение гражданства: как прошло воскресенье

В областном центре в двух многоэтажках по бульвару Строителей проблемы с крышной котельной. Из-за этого люди остались без горячей воды и частично без отопления. Как отметил начальник областного управления Госжилнадзора Михаил Бредихин, власти проверили работу управляющей компании и выдали предписание на проведение ремонта крышной котельной. В свою очередь ио мэра Белгорода Валентин Демидов пояснил, что все плановые работы завершат в срок. При этом существует несколько проблем. Первая - теплообменники забиты накипью, а вторая - автоматика, которая даёт сбои. Из-за этого проблемы с горячей водой.
Глава региона Вячеслав Гладков встретился с белгородцами, которые уехали из области и в настоящее время находятся в ПВР в Тульской области. Он отметил, что встретили людей по-домашнему, дети ходят в детские сады и обучаются удалённо. При этом жителей региона интересует вопрос, когда они смогут вернуться домой. Губернатор отметил, что точную дату пока никто не скажет. Власти планируют, что это может произойти до 1 декабря. Но всё будет зависеть от оперативной обстановки. Гладков добавил, что ситуация развивается пока непросто.
Президент Владимир Путин предложил лишать гражданства за дискредитацию армии, а также за другие преступления. Поправка поступила в Госдуму к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. Так, лишать гражданства смогут за деятельность иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории Российской Федерации, публичное распространение фейков, публичные призывы к действиям, которые направлены на нарушение территориальной целостности РФ и за дискредитацию армии. Кроме этого, лишить гражданства могут за публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооружённого мятежа, разбой, грабёж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом.