Возвращение домой, сломанная котельная и лишение гражданства: как прошло воскресенье

Глава региона Вячеслав Гладков встретился с белгородцами, которые уехали из области и в настоящее время находятся в ПВР в Тульской области. Он отметил, что встретили людей по-домашнему, дети ходят в детские сады и обучаются удалённо. При этом жителей региона интересует вопрос, когда они смогут вернуться домой. Губернатор отметил, что точную дату пока никто не скажет. Власти планируют, что это может произойти до 1 декабря. Но всё будет зависеть от оперативной обстановки. Гладков добавил, что ситуация развивается пока непросто.