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В воскресенье в Белгородской области будет тепло и ветрено

13 ноября 08:25
Фото: 1MI
Местами порывы ветра на территории региона достигнут 15-18 м/c. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации белгородских синоптиков, в воскресенье, 13 ноября, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Дневная температура воздуха максимально достигнет 10 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 2 градусов тепла.

В региональном управлении МЧС белгородцев предупреждают, что на территории области ожидаются местами порывы ветра 15-18 м/c.

По данным регионального Гидрометцентра, уже с понедельника, 14 ноября, дневная температура воздуха не превысит 4 градусов тепла. А в четверг, 17 ноября, на территории области ожидаются заморозки. Днём столбик термометра не превысит 2 градусов мороза. Также прогнозируются осадки.

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#Кристина Семенчук#Погода в Белгородской области#Белгородская область#Прогноз погоды#Ветер#Заморозки#ГУ МЧС России по Белгородской области
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