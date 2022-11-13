В воскресенье в Белгородской области будет тепло и ветрено

По информации белгородских синоптиков, в воскресенье, 13 ноября, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Дневная температура воздуха максимально достигнет 10 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 2 градусов тепла.
В региональном управлении МЧС белгородцев предупреждают, что на территории области ожидаются местами порывы ветра 15-18 м/c.
По данным регионального Гидрометцентра, уже с понедельника, 14 ноября, дневная температура воздуха не превысит 4 градусов тепла. А в четверг, 17 ноября, на территории области ожидаются заморозки. Днём столбик термометра не превысит 2 градусов мороза. Также прогнозируются осадки.