В воскресенье в Белгородской области будет тепло и ветрено

По данным регионального Гидрометцентра, уже с понедельника, 14 ноября, дневная температура воздуха не превысит 4 градусов тепла. А в четверг, 17 ноября, на территории области ожидаются заморозки. Днём столбик термометра не превысит 2 градусов мороза. Также прогнозируются осадки.