В Старом Осколе ранним утром загорелась иномарка

По информации ведомства в 06:13 13 ноября на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в автомобиле. ЧП произошло в Старом Осколе на улице 22-го Партсъезда.
На место пожара выехали спасатели. Они установили, что пожар произошёл в автомобиле Ford Focus.
Полностью ликвидировать возгорание огнеборцы сумели в 06:31.
Напомним, в Белгороде на перекрёстке Студенческая — Садовая вспыхнул автомобиль «Газон». По предварительной версии, к пожару могла привести неисправность систем, механизмов и узлов машины.