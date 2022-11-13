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В Старом Осколе ранним утром загорелась иномарка

13 ноября 08:53
Фото: МЧС по Белгородской области
Информация о пожаре поступила в 06:13. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Пожар

По информации ведомства в 06:13 13 ноября на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в автомобиле. ЧП произошло в Старом Осколе на улице 22-го Партсъезда.

На место пожара выехали спасатели. Они установили, что пожар произошёл в автомобиле Ford Focus.

Полностью ликвидировать возгорание огнеборцы сумели в 06:31.

Напомним, в Белгороде на перекрёстке Студенческая — Садовая вспыхнул автомобиль «Газон». По предварительной версии, к пожару могла привести неисправность систем, механизмов и узлов машины.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Автомобиль#МЧС
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