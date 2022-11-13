В двух многоэтажках в Белгороде нет горячей воды из-за сломанной крышной котельной

Как отметила белгородка Ольга, в домах № 45 и № 47 по адресу бульвар Строителей в Белгороде ледяная вода и периодически отключают отопление. Всё это происходит из-за сломанной крышной котельной. Женщина добавила, что проживает с рёбенком-инвалидом. Она также отметила, что исправить ситуацию пообещали до 14 ноября.