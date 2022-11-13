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В двух многоэтажках в Белгороде нет горячей воды из-за сломанной крышной котельной

13 ноября 07:17
Фото: 1MI
Речь идёт о домах № 45 и № 47 по адресу бульвар Строителей в областном центре. Жалобу жильцы оставили на странице главы региона Вячеслава Гладкова. Ситуацию прокомментировал начальник областного управления Госжилнадзора Михаил Бредихин.

Как отметила белгородка Ольга, в домах № 45 и № 47 по адресу бульвар Строителей в Белгороде ледяная вода и периодически отключают отопление. Всё это происходит из-за сломанной крышной котельной. Женщина добавила, что проживает с рёбенком-инвалидом. Она также отметила, что исправить ситуацию пообещали до 14 ноября.

На жалобу ответил начальник областного управления Госжилнадзора Михаил Бредихин. Он рассказал, что власти проверили работу управляющей компании. По итогам было выдано предписание на проведение работ по ремонту крышной котельной. В ближайшее время сотрудники ведомства проверят её работоспособность. Но конкретных дат чиновник не назвал.

Напомним, ранее заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин сообщил, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с  работой крышных котельных власти готовы оперативно устранить все неполадки.

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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Крышная котельная#Поломка#Госжилнадзор#Жалоба#Гладков#Михаил Бредихин
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