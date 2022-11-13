В Белгородской области в 2023 году расширят право на выплаты из маткапитала

Семьи Белгородской области с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут получить дополнительную поддержку из средств материнского капитала на детей до трёх лет вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка. Размер данной выплаты составит один прожиточный минимум ежемесячно. То есть белгородцы смогут получать и универсальное пособие, и материнские выплаты.