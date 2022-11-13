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В Белгородской области в 2023 году расширят право на выплаты из маткапитала

13 ноября 12:22
Фото: 1MI
На данный момент на материнский семейный капитал могут рассчитывать только родители с двумя детьми. В 2023 году появится возможность получить дополнительную поддержку из средств маткапитала на детей. Об этом сообщили в областном правительстве.

Семьи Белгородской области с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут получить дополнительную поддержку из средств материнского капитала на детей до трёх лет вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка.  Размер данной выплаты составит один прожиточный минимум ежемесячно. То есть белгородцы смогут получать и универсальное пособие, и материнские выплаты.

На сегодняшний день в Белгородской области оформили и получают ежемесячную выплату из материнского (семейного) капитала 3 811 семей. Сумма ежемесячного пособия составляет более 11 тысяч рублей.

Деньги маткапитала можно направить на покупку или строительство жилья, обучение, получение ежемесячной выплаты, формирование накопительной части пенсии матери, покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.

Напомним, в 2023 году выплаты по маткапиталу увеличатся. Об этом стало известно на совещании правительства с президентом РФ о поддержке доходов семей.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Маткапитал#Выплата#Правительство белгородской области
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