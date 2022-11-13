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Путин предложил лишать гражданства за дискредитацию армии

13 ноября 09:56
Фото: 1MI
Президентская поправка поступила в Госдуму к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, сообщают «РИА Новости». Так, человека могут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию российской армии.

По информации источника, поправка позволит расширить список преступлений, за которые последует прекращение приобретённого гражданства РФ. Речь идёт о нескольких статьях Уголовного кодекса. Среди которых:

  • деятельность иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории Российской Федерации;
  • публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ, исполнении госорганами своих полномочий;
  • публичные призывы к действиям, которые направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации;
  • публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации.

Также лишить гражданства могут за публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооружённого мятежа, разбой, грабёж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом.

Данный законопроект приняли в первом чтении в апреле. В первоначальной редакции предполагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию человека.

Также данный законопроект предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт. Кроме этого, он расширит полномочия президента по определению категории тех, кто имеет право на упрощённое приобретение гражданства.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Российское гражданство#Владимр путин#Поправки#Законопроект
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