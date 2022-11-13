Путин предложил лишать гражданства за дискредитацию армии

По информации источника, поправка позволит расширить список преступлений, за которые последует прекращение приобретённого гражданства РФ. Речь идёт о нескольких статьях Уголовного кодекса. Среди которых:
Также лишить гражданства могут за публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооружённого мятежа, разбой, грабёж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом.
Данный законопроект приняли в первом чтении в апреле. В первоначальной редакции предполагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию человека.
Также данный законопроект предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт. Кроме этого, он расширит полномочия президента по определению категории тех, кто имеет право на упрощённое приобретение гражданства.