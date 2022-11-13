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Порядка 10 тысяч белгородцев прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи

13 ноября 03:51
Фото: Минздрав Белгородской области
Бесплатные курсы в области стартовали 3 октября.

В своих соцсетях Вячеслав Гладков сообщил, что за месяц обучение по оказанию первой медицинской помощи прошли около 10 тысяч белгородцев. Первые бесплатные курсы стартовали в Белгороде 3 октября этого года. 

Видим, что курсы очень востребованы, поэтому будем и дальше этим заниматься. Хотя честно, надеюсь, что все эти занятия останутся только теоретическими навыками и на практике не пригодятся. Но если вдруг что-то случится, то тогда вы будете готовы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что на курсах белгородцы учатся по наглядным пособиям и материалам и изучают несколько модулей:

  • базовая сердечно-легочная реанимация;
    первая помощь при обнаружении инородных тел в дыхательных путях;
  • первая помощь при травмах и наружных кровотечениях;
  • первая помощь при острых отравлениях, ожогах, обморожениях, анафилактическом шоке, укусах змей, гипергликемии, остром нарушении мозгового кровотока, а также при болях в сердце.

Белгородцы также применяют полученные знания на практике: в центре, где проходят курсы, установлены тренажёры, симуляторы и средства для оказания первой медпомощи. Занятия проводят действующие медработники.

Занятия проводятся ежедневно с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 и с 18:00 до 21:00 на базе Центра медицины катастроф по улице Корочанская, 85А. Записаться на курсы можно на сайте скорой медицинской помощи.

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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Первая медицинская помощь#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Курсы#Медицина
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