Порядка 10 тысяч белгородцев прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи

В своих соцсетях Вячеслав Гладков сообщил, что за месяц обучение по оказанию первой медицинской помощи прошли около 10 тысяч белгородцев. Первые бесплатные курсы стартовали в Белгороде 3 октября этого года.
Видим, что курсы очень востребованы, поэтому будем и дальше этим заниматься. Хотя честно, надеюсь, что все эти занятия останутся только теоретическими навыками и на практике не пригодятся. Но если вдруг что-то случится, то тогда вы будете готовы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что на курсах белгородцы учатся по наглядным пособиям и материалам и изучают несколько модулей:
Белгородцы также применяют полученные знания на практике: в центре, где проходят курсы, установлены тренажёры, симуляторы и средства для оказания первой медпомощи. Занятия проводят действующие медработники.
Занятия проводятся ежедневно с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 и с 18:00 до 21:00 на базе Центра медицины катастроф по улице Корочанская, 85А. Записаться на курсы можно на сайте скорой медицинской помощи.