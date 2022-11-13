Больше не будет течь? Подземный переход на «Родине» в Белгороде отремонтируют

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов посетил подземный переход на остановке «Родина» и отметил имеющиеся недочёты, на которые чаще всего жалуются горожане. Чиновник сообщил, что состояние подземного перехода улучшит новый арендатор.
Здесь будет новый арендатор, который готов привести в порядок подземку. Переговорили с ним, обещал ускориться. Все проблемы зафиксировали. Планируют исправить в течение недели. И в будущем гарантируют содержание в надлежащем состоянии.
Валентин Демидов, врио мэра Белгорода
Напомним, что белгородцы уже неоднократно жаловались на плачевное состояние подземного перехода в центре города. 26 июля губернатор области Вячеслав Гладков согласился с жалобами и сообщил, что мэрия разрабатывает проекты по реконструкции перехода.