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Офис семейного врача в Белгороде откроют до конца года

13 ноября 12:40
Фото: Правительство Белгородской области
Речь идёт о медучреждении на улице Орлова в областном центре. Оно возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в областном правительстве.

Общая площадь офиса семейного врача на улице Орлова в Белгороде составляет 340 «квадратов». В настоящее время завершаются работы по укладке асфальта, а также выполняется устройство пожарных резервуаров.

На строительство медучреждения выделили почти 48 млн рублей в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Учреждение войдёт в состав ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода». Его планируют открыть до конца текущего года.

Всего в 2022 году в Белгородской области в рамках нацпроекта намерены построить 29 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов семейного врача. На финансирование направили около 600 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Фап#Амбулатория#Строительство#Медучреждения
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