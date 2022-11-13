Офис семейного врача в Белгороде откроют до конца года

Общая площадь офиса семейного врача на улице Орлова в Белгороде составляет 340 «квадратов». В настоящее время завершаются работы по укладке асфальта, а также выполняется устройство пожарных резервуаров.
На строительство медучреждения выделили почти 48 млн рублей в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Учреждение войдёт в состав ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода». Его планируют открыть до конца текущего года.
Всего в 2022 году в Белгородской области в рамках нацпроекта намерены построить 29 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов семейного врача. На финансирование направили около 600 млн рублей.