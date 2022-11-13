На проект по реконструкции объездной дороги Белгорода потратят 7 млн рублей

В областном Управлении дорожного хозяйства и транспорта на сайте госзакупок заказали проектную документацию по реконструкции дороги. Речь идёт об объездной трассе «Белгорода Спутник – Сумская –Чичерина – Ротонда».



Подрядчика уже выбрали – ООО «Белгородоблпроект». На разработку проекта из областного бюджета потратят 7 051 899 рублей. Деньги исполнитель получит после приёмки и наличия положительной экспертизы. Аванс был не предусмотрен.



К разработке приступили 7 ноября. Отдать проект по реконструкции, с учётом прохождения экспертизы, необходимо до 17 апреля следующего года.



Интересно, что проектная документация дороги будет иметь пять лет гарантии. Она выступает в силу со дня приёмки. Следующие пять лет, если заказчик обнаружит дефекты по причине некачественного проекта, подрядчик должен будет возместить ущерб.