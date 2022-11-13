Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Малообеспеченные белгородские семьи получили порядка 2 млрд рублей выплат на детей

13 ноября 08:08
Фото: 1MI
Сумму перечислили с начала года малообеспеченным семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в областном правительстве.

Всего в Белгородской области данной мерой социальной поддержки воспользовались порядка 21,5 тысячи получателей. Средства выплачивают с апреля 2020 года семьям с детьми, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в Белгородской области. В области только в 2021 году выплаты получили более 38,5 тысячи семей, в которых воспитываются 40 367 детей.

В правительстве напомнили, что право на ежемесячную выплату предоставляется со дня достижения ребёнком трёх лет. Оформить её может один из родителей или законный представитель, который является гражданином Российской Федерации и проживает на территории страны, если у ребёнка то же гражданство. Выплата назначается на 12 месяцев со дня обращения. Чтобы получить средства в 2022 году, сумма дохода на каждого члена семьи не должна превышать 11 692 рублей.

С 1 января 2022 года, при решении о назначении учитывается не только доход, но и наличие имущества — квартир, машин, вкладов в банках, земельных участков.

В текущем году в Белгородской области планируют направить на данную выплату в общей сложности 2,7 млрд рублей.

Читайте также:
В 2023 году выплаты по маткапиталу увеличатсяЭкс-директора белгородского «Белого сада» заставили выплатить 45,6 млн рублей убытковБелгородцы могут получить выплаты за рождение ребёнка через «Госуслуги»
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Выплата#Социальные выплаты#Дети#Финансирование#Малообеспеченные семьи
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11