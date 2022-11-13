Малообеспеченные белгородские семьи получили порядка 2 млрд рублей выплат на детей

Всего в Белгородской области данной мерой социальной поддержки воспользовались порядка 21,5 тысячи получателей. Средства выплачивают с апреля 2020 года семьям с детьми, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в Белгородской области. В области только в 2021 году выплаты получили более 38,5 тысячи семей, в которых воспитываются 40 367 детей.



В правительстве напомнили, что право на ежемесячную выплату предоставляется со дня достижения ребёнком трёх лет. Оформить её может один из родителей или законный представитель, который является гражданином Российской Федерации и проживает на территории страны, если у ребёнка то же гражданство. Выплата назначается на 12 месяцев со дня обращения. Чтобы получить средства в 2022 году, сумма дохода на каждого члена семьи не должна превышать 11 692 рублей.



С 1 января 2022 года, при решении о назначении учитывается не только доход, но и наличие имущества — квартир, машин, вкладов в банках, земельных участков.



В текущем году в Белгородской области планируют направить на данную выплату в общей сложности 2,7 млрд рублей.



