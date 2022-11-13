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Гладков озвучил возможные сроки возвращения белгородцев из ПВР домой

13 ноября 10:27
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Губернатор отметил, что пока ситуация в Белгородской области развивается непросто. Он добавил, что правильно, что у жителей региона есть возможность временно покинуть область и переехать в более безопасное место.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о своём визите во второй ПВР в  Тульской области, где в настоящее время живут жители из Белгородского, Краснояружского районов и Шебекинского горокруга.

Он отметил, что, несмотря на хороший приём, белгородцев волнует вопрос, когда они смогут вернуться домой.

Говорю честно: точную дату никто не скажет. Пока в планах я бы рассматривал до 1 декабря. А там — по оперативной обстановке! Ситуация развивается пока непросто. После обстрела центра города Шебекино напряжение достигло своего пика. Люди все по-разному воспринимают, со многими случалась паника. Поэтому я считаю, что правильно, что у наших жителей есть возможность временно покинуть область и переехать в более безопасное место. Особенно когда на руках маленькие дети.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что со своей стороны власти делают всё, что от них зависит.

Стараемся и с точки зрения защиты региона, и с точки зрения помощи нашим мобилизованным. И по взаимодействию с Министерством обороны и другими силовыми структурами. Что же касается наших временно переселённых жителей области, как только будут какие-то изменения, мы сразу доведём их до наших жителей. И также централизованно, под охраной ГИБДД, заберём и отправим домой.
Вячеслав Гладков

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Вынужденные переселенцы#Пункт ПВР
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