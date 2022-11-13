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Для белгородцев из ПВР в Тульской области организуют транспорт для встреч с родными

13 ноября 09:28
Фото: Страница Вячеслава Гладков во "ВКонтакте"
Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о встрече с белгородцами в ПВР в Тульской области. Среди просьб — организовать транспорт в область, поскольку дети скучают по родителям. Данную просьбу выполнят.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, он встретился с белгородцами, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения в Тульской области. Он отметил, что питание и проживание на хорошем уровне.  ⠀

Дети ходят в детских сады и обучаются дистанционно. Также организована культурная программа — сегодня по плану посещение цирка.

Уверен, и детям, и взрослым точно понравится. Вижу, что встретили по-домашнему, за что я очень благодарен губернатору Тульской области Алексею Дюмину. ⠀
Вячеслав Гладков
Фото: Страница Вячеслава Гладков во "ВКонтакте"

Гладков также рассказал, что в первом ПВР познакомился с бабушками, которые выехали вместе с внуками из Белгородского района. Они живут в одном домике. Все вместе стали как одна большая семья.

Лишний раз убеждаюсь, что только вместе мы справимся с любыми трудностями. Из поступающих вопросов — только просьба организовать транспорт в область: дети скучают по родителям, по мамам, по папам, по дому. Поэтому поручение главам муниципалитетов дал, чтобы через представителей сформировали списки и организовали транспорт. ⠀
Вячеслав Гладков

 

#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Пункт ПВР#Тульская область#Гладков#Транспорт#Кристина Семенчук
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