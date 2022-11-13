Демидов рассказал о проблемах с отоплением домов в Белгороде

Отопление в проблемных домах в Белгороде пообещали восстановить в понедельник

Ио мэра Белгорода Валентин Демидов пояснил ситуацию с отоплением домов на бульваре Строителей в областном центре. Он отметил, что ключевые вопросы решат до завтра, как и было запланировано.

Сюжет Новости Белгорода