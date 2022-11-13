Демидов рассказал о проблемах с отоплением домов в Белгороде

В домах № 45 и № 47 по адресу бульвар Строителей в областном центре ледяная вода и периодически отключают отопление. Жалобу оставили жильцы дома на странице главы региона Вячеслава Гладкова. Ситуацию прояснил ио мэра Белгорода Валентин Демидов.
Он отметил, что все основные плановые работы завершат в срок. Всего существует две проблемы. Первая и главная — теплообменники забиты накипью. Каждый промывают, проверяют.
Благодаря тому, что подключили дополнительно подрядчика — процесс пошёл быстрее. На сегодня из 48 горелок работают уже 24, ранее их было девять. А вторая проблема — автоматика, которая даёт сбои. Из-за этого проблемы с горячей водой.
Валентин Демидов
Чиновник добавил, что ключевые вопросы решат до завтра, как и планировали. Останутся наладочные работы, которые на качество горячего водоснабжения и отопления влиять не должны.
Главное — как можно скорее обеспечить комфорт людям. Пока не буду уверен в стабильности результата, контролирую лично.
Валентин Демидов