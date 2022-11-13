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Демидов рассказал о проблемах с отоплением домов в Белгороде

13 ноября 12:10
Фото: Телеграм-канала Валентина Демидова

Отопление в проблемных домах в Белгороде пообещали восстановить в понедельник

Ио мэра Белгорода Валентин Демидов пояснил ситуацию с отоплением домов на бульваре Строителей в областном центре. Он отметил, что ключевые вопросы решат до завтра, как и было запланировано.

В домах № 45 и № 47 по адресу бульвар Строителей в областном центре ледяная вода и периодически отключают отопление. Жалобу оставили жильцы дома на странице главы региона Вячеслава Гладкова. Ситуацию прояснил ио мэра Белгорода Валентин Демидов.

Он отметил, что все основные плановые работы завершат в срок. Всего существует две проблемы. Первая и главная — теплообменники забиты накипью. Каждый промывают, проверяют.

Благодаря тому, что подключили дополнительно подрядчика — процесс пошёл быстрее. На сегодня из 48 горелок работают уже 24, ранее их было девять. А вторая проблема — автоматика, которая даёт сбои. Из-за этого проблемы с горячей водой.
Валентин Демидов

Чиновник добавил, что ключевые вопросы решат до завтра, как и планировали. Останутся наладочные работы, которые на качество горячего водоснабжения и отопления влиять не должны.

Главное — как можно скорее обеспечить комфорт людям. Пока не буду уверен в стабильности результата, контролирую лично.
Валентин Демидов
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