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Вячеслав Гладков поздравил белгородца со 104-летием

11 ноября 22:30
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Ветеран Великой Отечественной войны уже 40 лет живёт в Волоконовке.

Вчера, 11 ноября, губернатор Белгородской области посетил в Волоконовке ветерана Великой Отечественной войны Григория Фёдоровича Воронежского и поздравил его со 104-летием.

Мужчина рассказал главе региона, что в Волоконовке живёт только 40 лет, родился же в селе Ольшанка Чернянского района. Закончил фармацевтический факультет, а потом, когда ему было 23 года, началась война.

На фронте заведовал аптекой, затем возглавил военный госпиталь. Там же Григорий Федорович встретил свою будущую жену - медсестру Ольгу. Сегодня у ветерана Великой Отечественной войны большая семья: двое детей, 6 внуков и 7 правнуков.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что 7 июля 2022 года глава региона Вячеслав Гладков поздравлял со 104-летием ещё одного белгородца - Ивана Кочуру. У него тоже большая семья: пятеро детей, восемь внуков, девять правнуков и семь праправнуков. 

Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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