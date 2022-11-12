Вячеслав Гладков поздравил белгородца со 104-летием

Вчера, 11 ноября, губернатор Белгородской области посетил в Волоконовке ветерана Великой Отечественной войны Григория Фёдоровича Воронежского и поздравил его со 104-летием.
Мужчина рассказал главе региона, что в Волоконовке живёт только 40 лет, родился же в селе Ольшанка Чернянского района. Закончил фармацевтический факультет, а потом, когда ему было 23 года, началась война.
На фронте заведовал аптекой, затем возглавил военный госпиталь. Там же Григорий Федорович встретил свою будущую жену - медсестру Ольгу. Сегодня у ветерана Великой Отечественной войны большая семья: двое детей, 6 внуков и 7 правнуков.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что 7 июля 2022 года глава региона Вячеслав Гладков поздравлял со 104-летием ещё одного белгородца - Ивана Кочуру. У него тоже большая семья: пятеро детей, восемь внуков, девять правнуков и семь праправнуков.