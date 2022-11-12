Вячеслав Гладков отказался от живой ёлки высотой в 30 метров

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородец предложил Вячеславу Гладкову подарить городу настоящую ёлку высотой в 30 метров, чтобы установить её в центре к новогодним праздникам.
Однако Вячеславу Гладкову такая идея не понравилась.
Если вы хотите спилить 30-метровую красавицу-ёлку в Белгородской области, то я против. Мне кажется, очень мало деревьев, елей в том числе. Давайте её сохраним на радость белгородцам. Обращусь к жителям областям: как вы считаете, нужно ли рубить ели, чтобы они радовали нас только несколько месяцев? Если считаете, что надо, то я пересмотрю своё отношение к этому предложению.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области