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Вячеслав Гладков отказался от живой ёлки высотой в 30 метров

11 ноября 21:22
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
По словам губернатора, живых деревьев и так мало, чтобы рубить ёлки.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородец предложил Вячеславу Гладкову подарить городу настоящую ёлку высотой в 30 метров, чтобы установить её в центре к новогодним праздникам.

Однако Вячеславу Гладкову такая идея не понравилась.

Если вы хотите спилить 30-метровую красавицу-ёлку в Белгородской области, то я против. Мне кажется, очень мало деревьев, елей в том числе. Давайте её сохраним на радость белгородцам. Обращусь к жителям областям: как вы считаете, нужно ли рубить ели, чтобы они радовали нас только несколько месяцев? Если считаете, что надо, то я пересмотрю своё отношение к этому предложению.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что днём 10 ноября на Соборной площади начался монтаж ёлки, но к вечеру того же дня конструкцию убрали. Днём 11 ноября на площади вновь начался монтаж новогодней ёлки.

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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Губернатор#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Новогодние праздники#Елка
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