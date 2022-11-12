В белгородской Сосновке сделали первый километр новой велодорожки

В белгородской Сосновке работают над новой велопешеходной трассой в дополнение к существующей.
Сегодня, 12 ноября, губернатор Вячеслав Гладков, его первый заместитель Евгений Мирошников и ио мэра Белгорода Валентин Демидов оценили работу дорожников. Так, по информации Демидова, первый километр асфальта уже лежит, работа кипит.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже выкладывал видео с утренней велопрогулки по новым дорожкам. В фотографиях ниже вы найдёте субботнюю планёрку белгородских чиновников на свежем воздухе чиновников схему маршрутов в Сосновке.
Напомним, сейчас в Белгородской области активно занимаются актуализацией схем веломаршрутов.