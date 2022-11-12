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В белгородской Сосновке сделали первый километр новой велодорожки

12 ноября 18:18
Фото: Соцсети Валентина Демидова
Ио мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил о ходе строительных работ в своих соцсетях.

В белгородской Сосновке работают над новой велопешеходной трассой в дополнение к существующей.

Сегодня, 12 ноября, губернатор Вячеслав Гладков, его первый заместитель Евгений Мирошников и ио мэра Белгорода Валентин Демидов оценили работу дорожников. Так, по информации Демидова, первый километр асфальта уже лежит, работа кипит.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже выкладывал видео с утренней велопрогулки по новым дорожкам. В фотографиях ниже вы найдёте субботнюю планёрку белгородских чиновников на свежем воздухе чиновников схему маршрутов в Сосновке.

Напомним, сейчас в Белгородской области активно занимаются актуализацией схем веломаршрутов.

 

Фото: Соцсети Валентина Демидова
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#Алина Харина#Город#Белгород#Валентин Демидов#Вячеслав Гладков#Евгений Мирошников
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