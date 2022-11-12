В белгородских семьях за 10 месяцев родились 109 пар двойняшек

В 109 белгородских семьях за десять месяцев 2022 года, с января по октябрь, родились двойняшки. Большинство из них пришлись на первые восемь месяцев 2022 года, с января по август. В этот период двойня появилась у 101 семьи в Белгородской области. Получается, что с сентября по октябрь родились всего восемь пар двойняшек.
Напомним, за двойню белгородские матери в рамках нацпроекта «Демография» могут получить единовременную выплату в 150 тыс. рублей. При рождении тройни выплачивают 300 тыс. рублей. Проект продлится в Белгородской области до конца 2024 года.
Потратить эти средства можно на улучшение жилищных условий: покупка или строительство жилья, ремонт и погашение долга по кредитам на жильё.
В 2021 году в Белгородской области выплаты за рождение двойни или тройни получили 145 семей. В совокупности они родили 290 детей.