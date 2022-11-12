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В белгородских семьях за 10 месяцев родились 109 пар двойняшек

12 ноября 20:46
Фото: 1MI
Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты населения и труда Белгородской области.

В 109 белгородских семьях за десять месяцев 2022 года, с января по октябрь, родились двойняшки. Большинство из них пришлись на первые восемь месяцев 2022 года, с января по август. В этот период двойня появилась у 101 семьи в Белгородской области. Получается, что с сентября по октябрь родились всего восемь пар двойняшек.

Напомним, за двойню белгородские матери в рамках нацпроекта «Демография» могут получить единовременную выплату в 150 тыс. рублей. При рождении тройни выплачивают 300 тыс. рублей. Проект продлится в Белгородской области до конца 2024 года.

Потратить эти средства можно на улучшение жилищных условий: покупка или строительство жилья, ремонт и погашение долга по кредитам на жильё.

В 2021 году в Белгородской области выплаты за рождение двойни или тройни получили 145 семей. В совокупности они родили 290 детей.

 

 

 

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Двойняшки#Семья#Многодетная семья#Саттистика#Касается каждого
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