В белгородских семьях за 10 месяцев родились 109 пар двойняшек

В 109 белгородских семьях за десять месяцев 2022 года, с января по октябрь, родились двойняшки. Большинство из них пришлись на первые восемь месяцев 2022 года, с января по август. В этот период двойня появилась у 101 семьи в Белгородской области. Получается, что с сентября по октябрь родились всего восемь пар двойняшек.