Теперь на связи: Гладков назвал белгородские сёла, в которых появилась сотовая связь

12 ноября в своём утреннем посте в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков решил подвести промежуточные итоги года. Глава региона напомнил, что в планах была установка 27 вышек сотовой связи в населённых пунктах Белгородской области со сложным рельефом местности. План выполнен:
Была также запланирована установка 27 новых базовых станций сотовой связи для того, чтобы жители нашей Белгородской области, несмотря на то, что живут в небольших сёлах, не чувствовали себя отдаленными от современной жизни. Это те сёла, где живут 130-200 человек. Я рад, что у них теперь стала современная бесперебойная сотовая связь и хороший интернет.
Вячеслав Гладков
Вячеслав Владимирович уточнил, что работа по обеспечению связью жителей небольших населённых пунктов продолжится и в следующем году. Об этом уже договорились с министром цифрового развития РФ: федеральный центр окажет помощь.
В 2022 году связь появилась в следующих сёлах и хуторах: