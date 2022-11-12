Теперь на связи: Гладков назвал белгородские сёла, в которых появилась сотовая связь

В 2022 году в 27 белгородских сёлах и хуторах появилась сотовая связь

Вышки сотовой связи установили в населённых пунктах, в которых проживают 130-200 человек. По данным губернатора, работа по обеспечению связью отдалённых сёл продолжится и в 2023 году.