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Теперь на связи: Гладков назвал белгородские сёла, в которых появилась сотовая связь

12 ноября 06:54
Фото: Правительство Белгородской области

В 2022 году в 27 белгородских сёлах и хуторах появилась сотовая связь

Вышки сотовой связи установили в населённых пунктах, в которых проживают 130-200 человек. По данным губернатора, работа по обеспечению связью отдалённых сёл продолжится и в 2023 году.

12 ноября в своём утреннем посте в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков решил подвести промежуточные итоги года. Глава региона напомнил, что в планах была установка 27 вышек сотовой связи в населённых пунктах Белгородской области со сложным рельефом местности. План выполнен:

Была также запланирована установка 27 новых базовых станций сотовой связи для того, чтобы жители нашей Белгородской области, несмотря на то, что живут в небольших сёлах, не чувствовали себя отдаленными от современной жизни. Это те сёла, где живут 130-200 человек. Я рад, что у них теперь стала современная бесперебойная сотовая связь и хороший интернет.
Вячеслав Гладков

Вячеслав Владимирович уточнил, что работа по обеспечению связью жителей небольших населённых пунктов продолжится и в следующем году. Об этом уже договорились с министром цифрового развития РФ: федеральный центр окажет помощь.

В 2022 году связь появилась в следующих сёлах и хуторах:

  1. с. Алейниково, с. Иващенково, х. Копанец (Алексеевский горокруг);
  2. с. Аркатово (Валуйский горокруг);
  3. х. Ногин (Вейделевский район);
  4. х. Щепкин (Волоконовский район);
  5. с. Ломное (Грайворонский горокруг);
  6. с. Кандаурово, с. Жилин Колодезь (Губкинский горокруг);
  7. с. Сетное, с. Белый Колодец, с. Фощеватое (Корочанский район);
  8. с. Флюговка (Красненский район);
  9. х. Скрынников (Новооскольский горокруг);
  10. с. Карташевка (Прохоровский район);
  11. с. Ерёмовка (Ровеньский район);
  12. с. Выползово, пос. Набокино (Старооскольский горокруг);
  13. х. Малый, пос. Долгая Яруга, с. Сухая Ольшанка, с. Комаревцево (Чернянский район);
  14. пос. Поляна (Шебекинский горокруг);
  15. с. Верхний Ольшанец, с. Калинино, с. Сабынино, с. Триречное (Яковлевский горокруг).

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сотовая связь#Вышка#Вышки сотовой связи
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