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Старооскольский округ для погашения дефицита бюджета берёт в кредит 350 млн рублей

12 ноября 19:52
Фото: 1MI
За год горокруг потратит на выплату процентов по кредиту почти 30 млн рублей.

На сайте госзакупок появился новый лот. От лица управления муниципальных закупок Староосколького городского округа оставили заявку на годовое кредитование. В Старом Осколе нуждаются в дополнительных финансах – для погашения дефицита бюджета.

350 млн рублей в кредит берут на 365 дней, то есть на год. Открывать сделку планируют 5 декабря 2022 года. Информации о процентах нигде нет. Но, по нашим подсчётам, это 8,5% годовых. Так, муниципалитет должен будет по процентам за кредит суммарно выплатить 29,75 млн рублей.

Согласно документам, займ выдаётся любыми суммами в пределах лимита общего объёма кредитования. Заявки принимаются до 21 ноября. Кредитора выберут через день – 23 ноября. Староосколький округ оставляет за собой право досрочного расторжения контракта.

Срок возврата денежных средств, выданных в рамках открываемой кредитной линии - не позднее 365 дней с даты открытия кредитной линии.

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#Алина Харина#Экономика#Госзакупки#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Кредит#Дефицит бюджета
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