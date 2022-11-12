Старооскольский округ для погашения дефицита бюджета берёт в кредит 350 млн рублей

На сайте госзакупок появился новый лот. От лица управления муниципальных закупок Староосколького городского округа оставили заявку на годовое кредитование. В Старом Осколе нуждаются в дополнительных финансах – для погашения дефицита бюджета.



350 млн рублей в кредит берут на 365 дней, то есть на год. Открывать сделку планируют 5 декабря 2022 года. Информации о процентах нигде нет. Но, по нашим подсчётам, это 8,5% годовых. Так, муниципалитет должен будет по процентам за кредит суммарно выплатить 29,75 млн рублей.



Согласно документам, займ выдаётся любыми суммами в пределах лимита общего объёма кредитования. Заявки принимаются до 21 ноября. Кредитора выберут через день – 23 ноября. Староосколький округ оставляет за собой право досрочного расторжения контракта.



Срок возврата денежных средств, выданных в рамках открываемой кредитной линии - не позднее 365 дней с даты открытия кредитной линии.