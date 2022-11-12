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Оперштаб ответил на слова пленного украинца о наступлении ВСУ на Белгородскую область

12 ноября 05:30
Фото: 1MI
РИА Новости опубликовали видео, в котором пленный заявляет о планируемом наступлении украинской армии на приграничные регионы России. В оперштабе призвали доверять только проверенной информации.

Взволнованные белгородцы начали задавать вопросы об этом в комментариях к утреннему посту Вячеслава Гладкова. В оперативном штабе региона призвали не слишком доверять информации, которую озвучил пленный солдат ВСУ, и сообщили, что это не первая предполагаемая угроза для жителей региона.

В области проводится огромный объём работы по антитеррористической защищённости объектов образования, социальных объектов, объектов здравоохранения. Для обеспечения безопасности жителей правительство области, правоохранительный структуры и спецслужбы работают круглосуточно, и оперативный штаб в том числе. Просим вас доверять только официальным источникам информации.
Оперативный штаб Белгородской области

Заявления о наступлении ВСУ на Белгородскую область уже не раз опровергались. В сентябре «наступление на Белгород» обещали 27-го числа. В конце октября также в медиа забрасывался фейк о том, что украинские танки зашли на территорию Белгородской области.

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#Инна Рогова#Операция на Украине#Оперативный штаб#Наступление ВСУ на Белгород#Пленный украинец#Видео
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