Одним ударом ноги 18-летний житель Белгородской области убил знакомого

Следствие установило, что в день трагедии в помещении котельной комнаты, расположенной в жилом доме, между двумя мужчинами 18 и 38 лет возникла ссора. Молодой человек решил применить физическую силу вместо того, чтобы разрешить конфликт словами. Это привело к непоправимым последствиям.