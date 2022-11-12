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Одним ударом ноги 18-летний житель Белгородской области убил знакомого

12 ноября 12:23
Фото: 1MI
Ссора между жителями Старооскольского горокруга возникла 6 ноября 2022 года. По данным регионального следкома, молодой человек ударил своего знакомого ногой в голову. Врачи не смогли спасти пациента.

Страшную историю опубликовал следственный комитет по Белгородской области. Мужчина погиб от удара ногой в голову. Произошло это на прошлой неделе в воскресенье, 6 ноября.

Следствие установило, что в день трагедии в помещении котельной комнаты, расположенной в жилом доме, между двумя мужчинами 18 и 38 лет возникла ссора. Молодой человек решил применить физическую силу вместо того, чтобы разрешить конфликт словами. Это привело к непоправимым последствиям.

18-летний парень ударил своего знакомого ногой в голову, по версии ведомства, не менее одного раза. Медики забрали потерпевшего в больницу, но помочь ему уже не смогли. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Трагедия случилась в селе Курское Старооскольского городского округа.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Кристина Семенчук#Общество#Происшествия#Белгородская область#Старый Оскол#Старооскольский городской округ#Убийство#Удар#Следком
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