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Настоящие герои! Мурашко поблагодарил белгородских врачей за операцию в бронежилетах

12 ноября 04:54
Фото: страница Надежды Бондаренко в ВК
Министр здравоохранения России отметил работу заведующей отделением и медсестры при операции по извлечению из груди военного неразорвавшегося боеприпаса.

Заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко и операционная медсестра Юлия Шальнева помогали военным хирургам извлекать боеприпас из груди раненого военного. Тому повезло дважды: боеприпас остановился около сердца и не разорвался, не случилось этого и во время операции.

«Медики проявили себя как настоящие герои, боролись за жизнь пациента в сложнейших, опасных условиях и победили! Молодцы!» — прокомментировал ситуацию Михаил Мурашко.

Надежда Бондаренко опубликовала в соцсети фото и подписала его: «Иногда приходится работать и в бронежилетах».

Под Белгородом врачи в бронежилетах вытащили из груди военного боеприпас
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#Инна Рогова#Общество#Операция на Украине#Валуйки#Михаил Мурашко#Белгородские врачи#Сложная операция#Раненый#Боеприпас в груди#Благодарность министра
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