Настоящие герои! Мурашко поблагодарил белгородских врачей за операцию в бронежилетах

Заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко и операционная медсестра Юлия Шальнева помогали военным хирургам извлекать боеприпас из груди раненого военного. Тому повезло дважды: боеприпас остановился около сердца и не разорвался, не случилось этого и во время операции.
«Медики проявили себя как настоящие герои, боролись за жизнь пациента в сложнейших, опасных условиях и победили! Молодцы!» — прокомментировал ситуацию Михаил Мурашко.
Надежда Бондаренко опубликовала в соцсети фото и подписала его: «Иногда приходится работать и в бронежилетах».