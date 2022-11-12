Медицинские документы с данными пациентов выбросили в лесополосу Белгородского района

Фотографии с незаконной свалкой в Нижнем Ольшанце Белгородского района появились в Сети 10 ноября. На снимках, опубликованных пабликом «Белгород первый», хорошо видны выброшенные медицинские документы с данными пациентов. К примеру, на помойке оказались журналы учёта исследований флюорографического кабинета детской поликлиники № 4.
Фото быстро расползлись по белгородским медиа и СМИ. Делом занялось управление экоохотнадзора Белгородской области. Как удалось выяснить ведомству, недобросовестный перевозчик вывозил из медицинской организации мусор после капремонта. Но так как лицензии у него не было, мужчина вывез всё в лесополосу вместо того, чтобы отвезти мусор на спецполигон.
31-летнего перевозчика наказали. Он раскаялся, привёл территорию в надлежащее состояние и выплатил 40 000 рублей штрафа.
Заместитель территориального отдела государственного экологического надзора № 1 Виктория Мосейчук напоминает, что захоронение отходов допускается только на специализированных полигонах. За несоблюдение требований предусмотрено административное наказание в виде штрафов, а с июля 2022 года введены новые составы административных правонарушений. За загрязнение окружающей среды, выразившееся в сбросе отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов, предусмотрен штраф от 20 до 120 тысяч рублей.