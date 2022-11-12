Медицинские документы с данными пациентов выбросили в лесополосу Белгородского района

Фото быстро расползлись по белгородским медиа и СМИ. Делом занялось управление экоохотнадзора Белгородской области. Как удалось выяснить ведомству, недобросовестный перевозчик вывозил из медицинской организации мусор после капремонта. Но так как лицензии у него не было, мужчина вывез всё в лесополосу вместо того, чтобы отвезти мусор на спецполигон.