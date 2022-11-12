Корпорация МСП: В России идет «выращивание» поставщиков из числа МСП

Как отметила заместитель главы Министерства экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, эта программа принесет пользу всем. По ее словам, представители МСП получат четкий ориентир и рынок сбыта, заказчик будет обеспечен продукцией отечественного поставщика, а государство решает задачи технологического развития целых отраслей, импортозамещения, получает налоги и новые рабочие места.
«Заинтересованность в участии в программе уже выразили такие компании, как РЖД, «Ростех», «Автодор» и многие другие», — цитирует ria.ru слова Илюшниковой.
Также в рамках программ «выращивания» можно будет заключать долгосрочные офсетные договоры по 223-ФЗ. Оператором обеих программ выступает Корпорация МСП.
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич рассказал, что офсетный договор позволяет обеспечить новое производство, которое построил малый бизнес, заказами от госкомпании на несколько лет вперед. Он отметил, что запустить механизм офсетных договоров поручил президент Владимир Путин.
В рамках «выращивания» госкомпании будут разрабатывать программы, определять приоритетные направления поддержки МСП-поставщиков и номенклатуру необходимых товаров, услуг. Для победителей отбора при участии КМСП и региональных организаций инфраструктуры поддержки разработают индивидуальные карты развития.
В пилотном режиме на цифровой платформе МСП.РФ был размещен запрос 27 крупнейших заказчиков. На участие в пилотных проектах было предварительно получено 127 заявок от 59 представителей малого и среднего бизнеса из 26 регионов.