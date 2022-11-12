Корпорация МСП: В России идет «выращивание» поставщиков из числа МСП

Как отметила заместитель главы Министерства экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, эта программа принесет пользу всем. По ее словам, представители МСП получат четкий ориентир и рынок сбыта, заказчик будет обеспечен продукцией отечественного поставщика, а государство решает задачи технологического развития целых отраслей, импортозамещения, получает налоги и новые рабочие места.