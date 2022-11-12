Контрактник или мобилизованный: в чём отличие

Отвечая на вопрос, руководитель Старооскольского округа Белгородской области напомнил землякам о существовании Центра поддержки военнослужащих. Он открыт почти с первых дней мобилизации в ЦМИ Старого Оскола. Там можно получить не только полную правовую и административную информацию, но и найти поддержку психолога, если есть необходимость в этом.