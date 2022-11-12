Контрактник или мобилизованный: в чём отличие

По-прежнему призыв и порядок выплат вызывает много вопросов у граждан. Так, Ирина Филенко попросила Андрея Чеснокова пояснить разделение между контрактниками и мобилизованными, виды соцподдержки.
Отвечая на вопрос, руководитель Старооскольского округа Белгородской области напомнил землякам о существовании Центра поддержки военнослужащих. Он открыт почти с первых дней мобилизации в ЦМИ Старого Оскола. Там можно получить не только полную правовую и административную информацию, но и найти поддержку психолога, если есть необходимость в этом.
Никаких разделений нет. Поддержка контрактников и семей мобилизованных ровно такая же, как и установлено законодательством.
Андрей Чесноков
Ранее мы рассказывали неоднократно о работе филиала областной общественной организации в Центре молодёжных инициатив (Старый Оскол, улица Ленина, 20).
Здесь принимают заявки от желающих посетить мужей и сыновей. Оказывают также и психологическую, юридическую помощь при необходимости.
По всем вопросам мобилизации специалисты ответят по телефонам: 8 (910) 324-93-34 или 8 (906) 567-59-94.
Можно написать письмо на электронную почту: [email protected] или прийти лично.