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Контрактник или мобилизованный: в чём отличие

12 ноября 07:46
Фото: 1MI

Глава Старого Оскола разъяснил разницу между контрактником и мобилизованным

Служба по контакту от статуса мобилизованного не имеет отличий в плане социальной поддержки, ещё раз напомнил старооскольцам глава округа Андрей Чесноков во время прямого эфира 11 ноября.

По-прежнему призыв и порядок выплат вызывает много вопросов у граждан. Так, Ирина Филенко попросила Андрея Чеснокова пояснить разделение между контрактниками и мобилизованными, виды соцподдержки.

Отвечая на вопрос, руководитель Старооскольского округа Белгородской области напомнил землякам о существовании Центра поддержки военнослужащих. Он открыт почти с первых дней мобилизации в ЦМИ Старого Оскола. Там можно получить не только полную правовую и административную информацию, но и найти поддержку психолога, если есть необходимость в этом.

Никаких разделений нет. Поддержка контрактников и семей мобилизованных ровно такая же, как и установлено законодательством.
Андрей Чесноков

Ранее мы рассказывали неоднократно о работе филиала областной общественной организации в Центре молодёжных инициатив (Старый Оскол, улица Ленина, 20).

Здесь принимают заявки от желающих посетить мужей и сыновей. Оказывают также и психологическую, юридическую помощь при необходимости.

По всем вопросам мобилизации специалисты ответят по телефонам: 8 (910) 324-93-34 или 8 (906) 567-59-94.

Можно написать письмо на электронную почту: [email protected] или прийти лично.

Старооскольцы могут навестить своих мобилизованных родственников и близких
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#Татьяна Панарина#Общество#Частичная мобилизация#Новости Старого Оскола#Эксклюзив#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков
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