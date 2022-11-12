Каждую свободную минуту я пою: 14-летняя белгородка попала в реестр рекордов РФ

Девочке всего 14 лет. С детства она влюблена в музыку, а поспособствовала этому её старшая сестра. С 2014 года Алёна посещает эстрадную студию «Ералаш» при Яковлевском центре культурного развития «Звёздный». Но на этом её увлечения не заканчиваются. Талантливая белгородка ещё успевает играть на флейте и фортепиано в детской школе искусств.