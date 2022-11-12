Каждую свободную минуту я пою: 14-летняя белгородка попала в реестр рекордов РФ

31 октября юная жительница города Строитель Белгородской области установила рекорд — получила наибольшее количество наград (230) в международных конкурсах по вокальному искусству за 1 год. За это Алёну Машневу занесли в реестр рекордов РФ. Пообщаться с рекордсменкой удалось журналисту «Бел.Ру».
Девочке всего 14 лет. С детства она влюблена в музыку, а поспособствовала этому её старшая сестра. С 2014 года Алёна посещает эстрадную студию «Ералаш» при Яковлевском центре культурного развития «Звёздный». Но на этом её увлечения не заканчиваются. Талантливая белгородка ещё успевает играть на флейте и фортепиано в детской школе искусств.
Музыка — моя душа. Я уже не представляю себя без микрофона в руках, не представляю себя без любимых инструментов. Музыка — моя жизнь! Каждую свободную минуту я пою.
Алёна Машнева
Совершенствовать свой вокал Алёне помогает педагог Ольга Передерий. И хотя девочка признаётся, что участвовала в конкурсах только на территории России, её пение оценивали члены жюри из разных стран мира.