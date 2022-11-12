Дом на проспекте Ватутина в Белгороде затапливает ливнёвыми водами

Дом на Ватутина подтапливается ливнёвыми водами, так как МКД расположен в низине, а над ним — крупные новые ЖК. Решить проблему пытались точечно, но ничего не вышло. Как в очередной раз будут пытаться это сделать, рассказал на своей страничке во «ВКонтакте» Демидов: