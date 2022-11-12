Дом на проспекте Ватутина в Белгороде затапливает ливнёвыми водами

«С улицы Костюкова вся вода идёт к нам во двор», — жалуются жители дома № 1а на проспекте Ватутина. Проблема существует не первый год. 12 ноября на место прибыл Валентин Демидов — и. о. мэра Белгорода. Как сам он утверждает, пешком. «Так быстрее разберусь с основными вопросами, волнующими горожан», — написал чиновник.
Дом на Ватутина подтапливается ливнёвыми водами, так как МКД расположен в низине, а над ним — крупные новые ЖК. Решить проблему пытались точечно, но ничего не вышло. Как в очередной раз будут пытаться это сделать, рассказал на своей страничке во «ВКонтакте» Демидов:
Поручил проектировщикам детально изучить ситуацию. Нужно разобраться, подлежит ли восстановлению существующая ливневая канализация. Каким образом отсечь и перенаправить ливневые воды, чтобы решить проблему.
На, но этом проблемы жильцов дома № 1а не заканчиваются. Ещё одна беда — лестница во дворе, которая давно нуждается в ремонте, и непрезентабельный склон между аллеей и домом. И с этими вопросами исполняющий обязанности мэра пообещал разобраться — отремонтировать и доработать.
«Бел.Ру» напоминает, что прошлый мэр областного центра Антон Иванов написал заявление на увольнение по собственному 31 октября, не проработав в должности и года. Чем он запомнился белгородцам, можете прочесть в полном материале редакции.