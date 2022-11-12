Документы на помойке, рекордсменка-вокалистка и проблемы с опекой из-за дистанта

Как медицинские документы детской поликлиники оказались на незаконной свалке — вопрос. О возмутительном случае стало известно по фотографиям в соцсетях. Экоохотнадзор Белгородской области нашёл перевозчика, выбросившего мусор после ремонта медучреждения в лесополосе. Мужчину наказали крупным штрафом. Но как и почему документы оказались на свалке, неизвестно.
14-летнюю жительницу Белгородской области внесли в реестр рекордов РФ. Девочка получила наибольшее количество наград за 1 год. Как ей это удалось, кто привил юной белгородке любовь к музыке, на каких инструментах играет девочка и как отзывается о своём увлечении, читайте в материале "Бел.Ру".
Необычная история произошла с белгородкой Викторией и её 12-летним сыном Семёном. Мать отказалась говорить классному руководителю, где во время дистанта находится её ребёнок. Также женщина отказалась учить сына онлайн. Вместо этого она обучает чадо по учебникам. Что в этом плохого и как это привело в дом белгородки полицию? Узнаете из нашей публикации.
теперь женщине грозит наказание по статье 5.35 КоАП РФ.