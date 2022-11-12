Документы на помойке, рекордсменка-вокалистка и проблемы с опекой из-за дистанта

Необычная история произошла с белгородкой Викторией и её 12-летним сыном Семёном. Мать отказалась говорить классному руководителю, где во время дистанта находится её ребёнок. Также женщина отказалась учить сына онлайн. Вместо этого она обучает чадо по учебникам. Что в этом плохого и как это привело в дом белгородки полицию? Узнаете из нашей публикации.