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Документы на помойке, рекордсменка-вокалистка и проблемы с опекой из-за дистанта

12 ноября 16:00
Фото: Bel.ru
О главных новостях, которыми жила Белгородская область 12 ноября, расскажем в этом материале.

Данные маленьких белгородских пациентов оказались на помойке

Как медицинские документы детской поликлиники оказались на незаконной свалке — вопрос. О возмутительном случае стало известно по фотографиям в соцсетях. Экоохотнадзор Белгородской области нашёл перевозчика, выбросившего мусор после ремонта медучреждения в лесополосе. Мужчину наказали крупным штрафом. Но как и почему документы оказались на свалке, неизвестно.

 

Медицинские документы с данными пациентов выбросили в лесополосу Белгородского района
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14-летнюю жительницу Белгородской области внесли в реестр рекордов РФ. Девочка получила наибольшее количество наград за 1 год. Как ей это удалось, кто привил юной белгородке любовь к музыке, на каких инструментах играет девочка и как отзывается о своём увлечении, читайте в материале "Бел.Ру".

Угроза опекой за отказ учиться онлайн и сообщать местонахождение сына

Необычная история произошла с белгородкой Викторией и её 12-летним сыном Семёном. Мать отказалась говорить классному руководителю, где во время дистанта находится её ребёнок. Также женщина отказалась учить сына онлайн. Вместо этого она обучает чадо по учебникам. Что в этом плохого и как это привело в дом белгородки полицию? Узнаете из нашей публикации

теперь женщине грозит наказание по статье 5.35 КоАП РФ.

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#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук#Пдн#Дистанционное обучение#Реестр рекордов РФ#Рекордсменка#Вокал#Повестка#Свалка#Медицинские документы#Экоохотнадзор
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