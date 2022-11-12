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Белгородцы направили в полицию девять заявлений на Владимира Бабина

12 ноября 04:18
Фото: страница Владимира Бабина в ВК
Это произошло после публикации им постов в соцсети о пленных и белгородских медиа. Подробностей о проверках в полиции не сообщили, пишет «Фонарь».

В ответе на официальный запрос издания в ведомстве сообщили, что идут проверки по девяти заявлениям от белгородцев. Никаких подробностей о ходе проверок в полиции не привели. С некоторыми заявителями полицейские до сих пор не связались. Владимир Бабин тем временем удалил пост в ВК, в котором обвинял журналистов и медиа в сотрудничестве с СБУ.

Скандал разгорелся 30 октября после поста Бабина о пленных, озаглавленного фразой: «Сдавшийся в плен — это трус и предатель». Позже блогер в беседе с журналистом «Бел.Ру» утверждал, что «никогда и нигде я воинов, попавших в плен, трусами не называл», и подчеркнул, что «взяли в плен и сдались в плен — это разные вещи. Сдался — это сам, а попал — это, например, раненый».

Свою проверку проводит и областная прокуратура после обращения главы администрации губернатора Ивана Будлова. Подробности пока не сообщаются. В полицию на 7 ноября поступило два заявления. Получается, что за последние четыре дня их направили ещё семь.

 

Владимир Бабин: Никогда и нигде я воинов, попавших в плен, трусами не называл
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#Общество#Белгород#Владимир Бабин#Пленные#Журналисты#Заявления в полицию#Инна Рогова
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