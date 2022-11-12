Белгородцы направили в полицию девять заявлений на Владимира Бабина

В ответе на официальный запрос издания в ведомстве сообщили, что идут проверки по девяти заявлениям от белгородцев. Никаких подробностей о ходе проверок в полиции не привели. С некоторыми заявителями полицейские до сих пор не связались. Владимир Бабин тем временем удалил пост в ВК, в котором обвинял журналистов и медиа в сотрудничестве с СБУ.
Скандал разгорелся 30 октября после поста Бабина о пленных, озаглавленного фразой: «Сдавшийся в плен — это трус и предатель». Позже блогер в беседе с журналистом «Бел.Ру» утверждал, что «никогда и нигде я воинов, попавших в плен, трусами не называл», и подчеркнул, что «взяли в плен и сдались в плен — это разные вещи. Сдался — это сам, а попал — это, например, раненый».
Свою проверку проводит и областная прокуратура после обращения главы администрации губернатора Ивана Будлова. Подробности пока не сообщаются. В полицию на 7 ноября поступило два заявления. Получается, что за последние четыре дня их направили ещё семь.