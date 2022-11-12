Белгородским семьям с детьми-инвалидами вручили ключи от нового жилья

В Белгородской области начала действовать программа по обеспечению жильём семей с детьми-инвалидами: в этом году на их приобретение выделили 350 млн рублей из областного бюджета.
Вчера, 11 ноября, глава региона Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья шести семьям из Волоконовского района.
Был большой запрос на улучшение жилищных условий от семей с особенными детками, и я рад, что нам постепенно удаётся эту проблему решать. Так, в этом году на приобретение 62-х домов и квартир в 16 муниципальных образованиях региона потрачено свыше 350 млн рублей. Сегодня счастливыми обладателями собственного жилья стали 6 семей из Волоконовского района.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что на сайте госзакупок появляются заявки на приобретение жилья для семей с детьми-инвалидами. Например, заявка от администрации Валуйского горокруга на приобретение жилого дома в городе Валуйки за 4 001 400 рублей.