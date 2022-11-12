Белгородке вручили повестку из-за отказа говорить учителю, где находится школьник

Теперь комиссия ПДН по делам несовершеннолетних должна решить, действительно ли белгородка не занимается воспитанием ребёнка и можно ли её наказать по статье 5.35 КоАП РФ из-за неисполнения родительских обязанностей. Основная причина тому — написанная характеристика на мальчика классным руководителем. Разобраться в ситуации маме Семёна пообещала директор школы. А Виктория, в свою очередь, обратилась в полицию и запросила у учебного учреждения документы, чтобы разобраться, почему же на самом деле у правоохранителей возникли вопросы к её семье.