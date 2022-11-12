Белгородке вручили повестку из-за отказа говорить учителю, где находится школьник

Как стало известно изданию, мать 12-летнего Семёна из Белгорода — приверженец обучения по книгам, нежели онлайн. Женщина уверена, что длительная работа за компьютером негативно скажется на здоровье сына — ухудшит зрение. Поэтому Виктория не стала регистрировать школьника на сайте «Виртуальная школа». Напомним, что до 1 декабря часть детей в Белгородской области будут учиться онлайн.
Из-за того, что женщина не хочет обучать сына через Интернет и отказалась называть его местоположение, пока он на дистанте, у семьи возникли проблемы.
По образованию я сама учитель русского языка и литературы, а мой 12-летний сын Семён учится в седьмом классе. С началом дистанционного обучения классная руководительница стала запрашивать у родителей в «Вайбере» личные данные, чтобы выяснить, где чей ребёнок находится. Я не стала реагировать на её сообщение, и тогда она написала мне в WhatsApp и спросила, почему я не ответила. Я ответила: «Эта информация не является обязательной, и по закону я имею право не отвечать». Через несколько дней педагог заявила: «Если вы и дальше будете скрывать местонахождение Семёна, я буду вынуждена пожаловаться в опеку». Я не стала отвечать.
Виктория, мама школьника
Семья Семёна решила не покупать ребёнку сенсорный телефон, потому что уверена, что для связи хватит и кнопочного, а проследить, на каких сайтах сидит ребёнок, достаточно проблематично. Поэтому мать мальчика даёт сыну скачать учебные материалы, после чего выключает компьютер и уходит по делам. В связи с этим белгородка попросила учителей направлять задания из учебников на электронную почту. Но не всем пришлась такая просьба по душе.
«31 октября ко мне домой приходят два сотрудника полиции и говорят, что от школы на меня поступила жалоба, потому что я отказываюсь регистрироваться на онлайн-платформах. Ничего конкретного не сказали, выдали повестку и назначили дату беседы. Когда я пришла на беседу, оказалось, основанием для вызова к инспектору ПДН является характеристика, написанная классной руководительницей на моего сына», — цитирует мать Семёна «Фонарь».
Главные претензии к женщине:
«Сначала инспектор записывала мои слова в объяснительную, а потом сказала, что уточнит информацию в школе и позвонит мне 7 ноября, но в итоге не позвонила», — рассказала женщина.
Теперь комиссия ПДН по делам несовершеннолетних должна решить, действительно ли белгородка не занимается воспитанием ребёнка и можно ли её наказать по статье 5.35 КоАП РФ из-за неисполнения родительских обязанностей. Основная причина тому — написанная характеристика на мальчика классным руководителем. Разобраться в ситуации маме Семёна пообещала директор школы. А Виктория, в свою очередь, обратилась в полицию и запросила у учебного учреждения документы, чтобы разобраться, почему же на самом деле у правоохранителей возникли вопросы к её семье.