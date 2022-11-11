Выходные встретят белгородцев порывистым ветром до 18 м/с

Суббота в Белгороде тоже не будет дождливой. Ночью около +4 ˚С, днём потеплеет до +8 ˚С. Дождь ожидается в ночь с субботы на воскресенье. Небольшие осадки пройдут при +7 ˚С. При этом днём 13 ноября будет сухо, а столбик термометра поднимется до +10 ˚С.