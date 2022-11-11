Выходные встретят белгородцев порывистым ветром до 18 м/с

В Белгородской области 12 ноября установится облачная с прояснениями погода. Дождей не предвидится.
Ночью температура воздуха составит от +1 ˚С до +6 ˚С. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Днём столбик термометра поднимется до +6…+11 ˚С. Порывы ветра при этом могут достигать 18 м/с.
Суббота в Белгороде тоже не будет дождливой. Ночью около +4 ˚С, днём потеплеет до +8 ˚С. Дождь ожидается в ночь с субботы на воскресенье. Небольшие осадки пройдут при +7 ˚С. При этом днём 13 ноября будет сухо, а столбик термометра поднимется до +10 ˚С.
Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, похолодание в Белгород придёт в среду, 16 ноября. В светлое время суток температура составит около -1 ˚С, ожидаются небольшие осадки в виде дождя со снегом. Минусовая температура (-3 ˚С) сохранится и на следующий день.