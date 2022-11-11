Выданные белгородцам ключи не подошли к замку подвала. В УК это назвали странным

Представитель УК делает акцент на том, что белгородка смогла сделать фото лавочки в подвале, но вместе с тем она утверждает, что у неё не получилось туда попасть. Также в компании добавили, что ключи давали всем обратившимся жителям и что вопросов ни у кого не возникло.