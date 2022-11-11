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Выданные белгородцам ключи не подошли к замку подвала. В УК это назвали странным

11 ноября 09:24
Фото: 1MI

Белгородка пожаловалась на не подходящий к замку подвала МКД ключ

Спорная ситуация возникла в доме на улице Чехова. Жительница МКД утверждает, что ключей сначала ни у кого не было. После того, как сделавшие дубликаты белгородцы решили проверить подвал, ключи просто не подошли к замку. В УК заявили, что разберутся, но жалобу женщины назвали странной.

О ситуации с подвалом МКД на улице Чехова, 32 жительница областного центра рассказала в телеграм-канале «Белгород № 1. Люди». По её словам, сначала людям не выдали ключ от подвала. Женщине всё же удалось его получить, после чего соседи сделали дубликат. Однако без сложностей не обошлось: ключ не подошёл к замку подвала, рассказала женщина.

Только представьте на минуту: если бы вдруг что случилось, жители всего дома прибежали бы в подвал, а ключ не подходит… Это уже не насмешка над людьми, а преступная халатность!
жительница Белгорода

Помимо этого, женщина пожаловалась, что в подвале поставили только одну лавку на подъезд 14-этажного дома.

Фото: телеграм-канал «Белгород № 1. Люди»

МКД на улице Чехова, обслуживает УК «Жилищный фонд». В управляющей компании изданию «Подъём» завили, что разберутся в ситуации, но саму жалобу назвали странной.

Представитель УК делает акцент на том, что белгородка смогла сделать фото лавочки в подвале, но вместе с тем она утверждает, что у неё не получилось туда попасть. Также в компании добавили, что ключи давали всем обратившимся жителям и что вопросов ни у кого не возникло.

Ранее другая жительница города рассказала «Бел.Ру», что в доме на улице Садовой, 29 нет подвала, поэтому УК предложила жителям прятаться в случае опасности на Садовой, 19. Однако во время работы ПВО соседи не пустили женщину с ребёнком переждать опасность. 

Белгородка пожаловалась на соседей, которые не хотят пускать людей в подвал
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