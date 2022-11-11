Выданные белгородцам ключи не подошли к замку подвала. В УК это назвали странным

О ситуации с подвалом МКД на улице Чехова, 32 жительница областного центра рассказала в телеграм-канале «Белгород № 1. Люди». По её словам, сначала людям не выдали ключ от подвала. Женщине всё же удалось его получить, после чего соседи сделали дубликат. Однако без сложностей не обошлось: ключ не подошёл к замку подвала, рассказала женщина.
Только представьте на минуту: если бы вдруг что случилось, жители всего дома прибежали бы в подвал, а ключ не подходит… Это уже не насмешка над людьми, а преступная халатность!
жительница Белгорода
Помимо этого, женщина пожаловалась, что в подвале поставили только одну лавку на подъезд 14-этажного дома.
МКД на улице Чехова, обслуживает УК «Жилищный фонд». В управляющей компании изданию «Подъём» завили, что разберутся в ситуации, но саму жалобу назвали странной.
Представитель УК делает акцент на том, что белгородка смогла сделать фото лавочки в подвале, но вместе с тем она утверждает, что у неё не получилось туда попасть. Также в компании добавили, что ключи давали всем обратившимся жителям и что вопросов ни у кого не возникло.
Ранее другая жительница города рассказала «Бел.Ру», что в доме на улице Садовой, 29 нет подвала, поэтому УК предложила жителям прятаться в случае опасности на Садовой, 19. Однако во время работы ПВО соседи не пустили женщину с ребёнком переждать опасность.