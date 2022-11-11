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Вячеслав Гладков выразил недовольство работой Голикова в своих комментариях

10 ноября 21:15
Фото: 1MI
Василий Голиков
Губернатор Белгородской области на своих страницах в соцсетях негативно высказался о коммуникации заммэра с местными жителями.

Не в первый раз Вячеслав Гладков негативно высказывается о качестве работы заместителя мэра Василия Голикова. Теперь это произошло прямо в комментариях под постом губернатора.

Так, белгородка под одним из постов главы Белгородской области во «ВКонтакте» обратилась с жалобой на качество нового недоделанного тротуара.

Ответ заммэра Василия Голикова был оперативен, но прост: он написал, что поручит разобраться «ответственным».

Вячеслава Гладкова такой ответ не устроил, о чём он упомянул комментарием ниже:

«Ответ Василия Голикова — образец, как не надо отвечать. Тяжело, конечно, с ними… Демидову В. В. поручил — поправит. Не волнуйтесь».

После этого исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов самостоятельно изучил проблему и продолжил беседу в комментариях.

…Уже 12 ноября работы возобновят. До 25 ноября — закончат. Беру под свой контроль график исполнения. Можете писать мне в личные сообщения, если есть ещё какие-то вопросы.

Валентин Демидов

И, судя по написанному, Валентин Демидов дал подчинённому Василию Голикову наглядный пример — как нужно общаться с жителями.

А с формализмом своих коллег Демидов пообещал бороться.

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#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Василий Голиков#Валентин Демидов#Соцсети#Губернатор#Чиновники#Критика
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