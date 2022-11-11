Вячеслав Гладков выразил недовольство работой Голикова в своих комментариях

Не в первый раз Вячеслав Гладков негативно высказывается о качестве работы заместителя мэра Василия Голикова. Теперь это произошло прямо в комментариях под постом губернатора.
Так, белгородка под одним из постов главы Белгородской области во «ВКонтакте» обратилась с жалобой на качество нового недоделанного тротуара.
Ответ заммэра Василия Голикова был оперативен, но прост: он написал, что поручит разобраться «ответственным».
Вячеслава Гладкова такой ответ не устроил, о чём он упомянул комментарием ниже:
«Ответ Василия Голикова — образец, как не надо отвечать. Тяжело, конечно, с ними… Демидову В. В. поручил — поправит. Не волнуйтесь».
После этого исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов самостоятельно изучил проблему и продолжил беседу в комментариях.
…Уже 12 ноября работы возобновят. До 25 ноября — закончат. Беру под свой контроль график исполнения. Можете писать мне в личные сообщения, если есть ещё какие-то вопросы.
Валентин Демидов
И, судя по написанному, Валентин Демидов дал подчинённому Василию Голикову наглядный пример — как нужно общаться с жителями.
А с формализмом своих коллег Демидов пообещал бороться.