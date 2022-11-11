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Вячеслав Гладков рассказал об эвакуации раненых военнослужащих, живущих в палатках

11 ноября 17:26
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
На сегодняшний день эвакуация почти закончена.
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Военные

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка попросила Вячеслава Гладкова помочь раненым военнослужащим, которые сейчас размещены в палатках.

По словам главы регионы, эвакуация военнослужащих уже подходит к концу.

Знаю, что уже идёт процесс эвакуации раненых, он уже в большей части завершён. Наши врачи закреплены, помощь ребятам оказывают. Нахождение в палатках было временным, чтобы дождаться транспорта для перевозки военнослужащих. Всем, чем можем, мы помогаем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ранее белгородцы жаловались на палаточную жизнь мобилизованных, которые во время учебной программы живут в плохих условиях. Тогда губернатор сообщил, что вмешается в ситуацию, если появится проблема.

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#Александра Склярова#Военные#Частичная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Палатка#Раненые
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