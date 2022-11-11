Военнослужащий стал героем для маленькой белгородки

С необычной просьбой обратились к губернатору во время вечернего прямого эфира. Жительница Белгородской области рассказала, что её маленькая дочь увидела видеозапись с российским военнослужащим Алексеем, застрявшим в окопе. На видео мужчина откидывает от себя гранаты, которые сверху сбрасывает дрон. Девочка так восхитилась военнослужащим, что сделала специально для него игрушку.