Военнослужащий стал героем для маленькой белгородки

С необычной просьбой обратились к губернатору во время вечернего прямого эфира. Жительница Белгородской области рассказала, что её маленькая дочь увидела видеозапись с российским военнослужащим Алексеем, застрявшим в окопе. На видео мужчина откидывает от себя гранаты, которые сверху сбрасывает дрон. Девочка так восхитилась военнослужащим, что сделала специально для него игрушку.
Она так им гордится, что сделала игрушку-талисман для него и просит каждый день её передать. Ребёнок им восхищается, а мы толком не знаем, как его найти. Она так прониклась им, что расплакалась и попросила его обнять, чтобы он знал, он – герой.
поделилась белгородка.
Вячеслава Гладкова растрогала эта история, и он пообещал помочь белгородке передать игрушку в нужные руки.
Если вы мне в приёмную передадите игрушку, то мы для вашей дочери сделаем всё, что в наших силах, чтобы найти Алексея и передать ему подарок.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что каждый желающий белгородец может отнести в центры оказания содействия военнослужащим письмо для мобилизованных. Письма упакуют в непромокаемые конверты и отправят в нужное место.