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Владимир Зотов вернул на должность первого директора убыточного медцентра «Ривьера»

11 ноября 14:40
Фото: 1MI
По итогам первого года работы убыток компании составил 38 млн 796 тыс. рублей.

Гендиректором ООО «Медицинский центр „Ривьера“» снова стал Сергей Рябченко, который занимал должность в течение полутора месяцев в ноябре–декабре 2020 года с начала деятельности компании. Потом пост заняла Наталья Эдель, которая была сооснователем клиники на базе «Ривьеры». В ноябре 2022 года Эдель покинула пост, должность без приставки и. о. снова получил Сергей Рябченко. К слову, в 2008–2013 годах он был главным врачом Шебекинской ЦРБ.

Медицинский центр «Ривьера» создан в ноябре 2020 года, по итогам прошлого года выручка компании составила 62 млн 167 рублей, чистый убыток — 38 млн 794 тыс. рублей.

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#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Медцентр Ривьера#Гендиректор#Увольнение#Владимир зотов#Инна Рогова
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