Владимир Зотов вернул на должность первого директора убыточного медцентра «Ривьера»

Гендиректором ООО «Медицинский центр „Ривьера“» снова стал Сергей Рябченко, который занимал должность в течение полутора месяцев в ноябре–декабре 2020 года с начала деятельности компании. Потом пост заняла Наталья Эдель, которая была сооснователем клиники на базе «Ривьеры». В ноябре 2022 года Эдель покинула пост, должность без приставки и. о. снова получил Сергей Рябченко. К слову, в 2008–2013 годах он был главным врачом Шебекинской ЦРБ.