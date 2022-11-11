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В Старом Осколе для технической проверки включат сирены

11 ноября 10:19
Фото: пресс-служба администрации Старооскольского горокруга
В городе проверят устройства, смонтированные в 2022 году. Оскольчан просят сохранять спокойствие. Проверка состоится 17 ноября, сообщили в администрации Старооскольского горокруга.

Новые устройства системы оповещения населения проверят в Старом Осколе. Протестировать собираются оборудование, смонтированное в 2022 году.

В ходе учебного мероприятия 17 ноября в городе запустят оповещение в режиме сирены и в режиме «Речь» с передачей сигнала «Техническая проверка». Оскольчан просят соблюдать спокойствие и не паниковать.

О том, что старооскольская администрация собирается установить новые системы оповещения, стало известно минувшим летом. На работы готовы были выделить 2,2 млн рублей.

Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что система оповещения в регионе работает, её регулярно проверяют. В оперштабе в свою очередь уточнили, что в случае опасности белгородцы получат уведомления в том числе по ТВ, радио, СМС.

Сигналы оповещения о ЧС белгородцы получат по ТВ, радио и СМС
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Система оповещения#Сирена
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