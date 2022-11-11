В Старом Осколе для технической проверки включат сирены

Новые устройства системы оповещения населения проверят в Старом Осколе. Протестировать собираются оборудование, смонтированное в 2022 году.
В ходе учебного мероприятия 17 ноября в городе запустят оповещение в режиме сирены и в режиме «Речь» с передачей сигнала «Техническая проверка». Оскольчан просят соблюдать спокойствие и не паниковать.
О том, что старооскольская администрация собирается установить новые системы оповещения, стало известно минувшим летом. На работы готовы были выделить 2,2 млн рублей.
Губернатор Вячеслав Гладков говорил, что система оповещения в регионе работает, её регулярно проверяют. В оперштабе в свою очередь уточнили, что в случае опасности белгородцы получат уведомления в том числе по ТВ, радио, СМС.