В «Эфко» заявили, что не причастны к банкротству краснодарской зерновой компании

Сам Алексей Голубев в интервью «Коммерсанту» говорил об использовании лицами, контролирующими предприятия, недобросовестной бизнес-модели с целью в том числе «вывода налоговой выгоды в виде вычетов, по которым не сформирована налоговая база, в пользу „ЗК Эфко-К“ в размере 90,9 млн рублей». В итоге, по его словам, «Эфко» приобретало с/х продукцию по более низкой цене. Голубев добавил, что ООО «ЗК Эфко-К» контролировало работу краснодарской компании, а её выручка могла поступать на счета лиц, аффилированных с холдингом.