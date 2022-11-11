В «Эфко» заявили, что не причастны к банкротству краснодарской зерновой компании

ООО «ЗК Эфко-К» хотят привлечь к субсидиарной ответственности в рамках банкротства краснодарского ООО «Зерновая компания „Класс“». С белгородской компании, а также с учредителей «Класса» могут взыскать в солидарном порядке 111,65 млн рублей. С таким требованием выступил конкурсный управляющий Алексей Голубев.
В группе компаний «Эфко» «Абирегу» заявили, что ещё не получили от него заявления. При этом в ГК уверены, что не причастны к неудачам краснодарской компании, и считают, что конкурсный управляющий хочет переложить на них долги.
Сам Алексей Голубев в интервью «Коммерсанту» говорил об использовании лицами, контролирующими предприятия, недобросовестной бизнес-модели с целью в том числе «вывода налоговой выгоды в виде вычетов, по которым не сформирована налоговая база, в пользу „ЗК Эфко-К“ в размере 90,9 млн рублей». В итоге, по его словам, «Эфко» приобретало с/х продукцию по более низкой цене. Голубев добавил, что ООО «ЗК Эфко-К» контролировало работу краснодарской компании, а её выручка могла поступать на счета лиц, аффилированных с холдингом.
В «Эфко» в свою очередь заявили, что компания в тот период, о котором идёт речь, успешно прошла налоговые проверки. Также представители ГК напомнили о том, что конкурсный управляющий уже пытался взыскать с них деньги — речь шла о нескольких десятках миллионов рублей, но не ему это не удалось.
Ранее у компании «Эфко пищевые ингредиенты» не получилось взыскать с «Жирового комбината» почти 93 млн рублей. Компания подала жалобу, но Арбитражный суд Уральского округа оставил её без удовлетворения.