В детской стоматологии в Белгороде принимали в два раза больше детей, чем положено

Ранее в редакцию «Бел.Ру» обратилась белгородка, которая рассказала о приёме детей в детской стоматологической поликлинике на проспекте Славы. По словам женщины, они с ребёнком просидели в очереди два часа, а сам осмотр занял три минуты. Также пожаловалась мама и на очередь продолжительностью в две недели при записи на приём.