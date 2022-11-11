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В детской стоматологии в Белгороде принимали в два раза больше детей, чем положено

11 ноября 10:36
Фото: 1MI
Подробности сообщили в региональном правительстве. Ранее на очереди в детской стоматологической поликлинике в Белгороде родители жаловались «Бел.Ру».

Ранее в редакцию «Бел.Ру» обратилась белгородка, которая рассказала о приёме детей в детской стоматологической поликлинике на проспекте Славы. По словам женщины, они с ребёнком просидели в очереди два часа, а сам осмотр занял три минуты. Также пожаловалась мама и на очередь продолжительностью в две недели при записи на приём.

Прокомментировать ситуацию журналисты «Бел.Ру» попросили областное правительство. По официальным данным, с января 2022 года детская стоматологическая поликлиника в Белгороде на проспекте Славы, 58 принимала в среднем 570 пациентов в две смены при расчётной мощности в 200 посещений.

Ежедневно, в соответствии с графиком, приём детей и подростков проводят:

  • в детской стоматполиклинике в Белгороде на проспекте Славы, 58 — 27 врачей-специалистов;
  • в детской областной больнице на ул. Попова, 24 — два врача-специалиста;
  • в детской областной больнице на ул. Губкина, 47 — два врача-специалиста.

Таким образом, всего ежедневно приём детей проводит 31 врач-специалист. Кроме этого, на проспекте Славы в рабочие дни открыты два кабинета по оказанию неотложной стоматологической помощи детям. Там врачи за смену принимают 40-60 человек.

Время первичного приема пациента составляет от 10 до 40 минут в зависимости от сложности клинического случая и психоэмоционального состояния ребёнка.

Власти добавили, что записаться через электронную регистратуру к врачам невозможно только в случае отсутствия у пациента медицинской карты в электронном виде. При этом записаться можно посредством:

  • интернет-портала 2dr.ru или через «Госуслуги»;
  • при личном обращении в регистратуру;
  • при обращении в регистратуру по телефону;
  • по единому номеру 122.

Неотложную помощь пациентам оказывают ежедневно, включая праздники и выходные дни, без предварительной записи с 08:00 до 24:00 в детской стоматологии на проспекте Славы, 58. При острой боли помощь должны оказать в течение двух часов с момента обращения в медорганизацию, а плановую —  в течение 14 дней.

Что касается филиала на улице Щорса, он начал принимать пациентов после годового капремонта.

 

 

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