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Posted 11 ноября 2022, 13:37

Published 11 ноября 2022, 13:37

Modified 11 ноября 2022, 13:39

Updated 11 ноября 2022, 13:39

В Белгородской области ребёнок попал под колёса микроавтобуса

11 ноября 2022, 13:37
Сюжет
ДТП
По данным регионального управления ГИБДД, 10-летний школьник шёл не по переходу. Авария произошла накануне.

10 ноября в Старом Осколе под колёса автомобиля ГАЗ попал школьник. ДТП случилось на улице Наседкина в 13:30. 10-летний мальчик травмирован. Сообщается, что ребёнок переходил дорогу не по «зебре».

Напомним, что в октябре на трассе в Белгородском районе под колёса иномарки попала 15-летняя девочка, она погибла на месте происшествия. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ — до пяти лет тюрьмы.

После смерти в ДТП 15-летней девочки возбудили уголовное дело
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#Инна Рогова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Школьник#Микроавтобус
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