В Белгородской области ребёнок попал под колёса микроавтобуса

Posted 11 ноября 2022, 13:37
Published 11 ноября 2022, 13:37
Modified 11 ноября 2022, 13:39
Updated 11 ноября 2022, 13:39
10 ноября в Старом Осколе под колёса автомобиля ГАЗ попал школьник. ДТП случилось на улице Наседкина в 13:30. 10-летний мальчик травмирован. Сообщается, что ребёнок переходил дорогу не по «зебре».
Напомним, что в октябре на трассе в Белгородском районе под колёса иномарки попала 15-летняя девочка, она погибла на месте происшествия. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ — до пяти лет тюрьмы.