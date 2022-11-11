В Белгородской области ребёнок попал под колёса микроавтобуса

Напомним, что в октябре на трассе в Белгородском районе под колёса иномарки попала 15-летняя девочка, она погибла на месте происшествия. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ — до пяти лет тюрьмы.