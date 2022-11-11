В Белгородской области изменится схема веломаршрутов

Часть планов уже исполнили — велодорожки появились на Щорса и в центре города. Их также устраивают вдоль набережной, в Пикник-парке и Сосновке. В минтрансе области подчеркнули, что нужно расставить приоритеты, определиться, для каких целей нужна велоинфраструктура. Речь о туристических маршрутах или просто местах, где можно ездить на велосипеде.