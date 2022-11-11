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В Белгородской области изменится схема веломаршрутов

11 ноября, 13:12
Проект по развитию разработали ещё пять лет назад, но в основном он затрагивал территорию Белгорода и Белгородского района, сообщили в региональном правительстве.

В регионе хотят актуализировать схему веломаршрутов. Проект по их развитию разработали ещё пять лет назад, но затрагивал он в основном областной центр и Белгородский район.

Часть планов уже исполнили — велодорожки появились на Щорса и в центре города. Их также устраивают вдоль набережной, в Пикник-парке и Сосновке. В минтрансе области подчеркнули, что нужно расставить приоритеты, определиться, для каких целей нужна велоинфраструктура. Речь о туристических маршрутах или просто местах, где можно ездить на велосипеде.

Предлагается, чтобы веломаршруты были по всему региону. Проектируются дорожки от «Ривьеры» до Шебекино, от Борисовки до Хотмыжска и от Новой Деревни до Репного. Внести свой вклад в актуализацию существующего велокаркаса пригласили активистов.

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#Общество#Велодорожки#Велоинфраструктура#Наталья Корявых
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