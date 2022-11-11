В Белгородском районе День добровольца отметят фуршетом на 100 человек

Исполнитель должен будет предоставить услуги ведущего, написать сценарий и концепцию программы торжественного мероприятия. Также в обязанности войдёт проведение праздника, предоставление услуг режиссёра, в том числе постановка номеров и подбор музыкального оформления. При этом программу и сценарий мероприятия согласуют с заказчиком не позднее чем за один день до начала мероприятия.