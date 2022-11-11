Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородском районе День добровольца отметят фуршетом на 100 человек

11 ноября 07:47
Фото: 1MI
Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Белгородского района готово заключить контракт с подрядчиком, который проведёт и организует районное мероприятие. Отмечать будут Всероссийский День добровольца. Мероприятие состоится 2 декабря.

Согласно документам госзакупки, праздник состоится 2 декабря в Таврово-4 Белгородского района на улице Северная, 1б около ЦКР «Тавровский» им. Ю. М. Куценко. Максимально на организацию и проведение мероприятия готовы потратить 100 тысяч рублей.

Исполнитель должен будет предоставить услуги ведущего, написать сценарий и концепцию программы торжественного мероприятия. Также в обязанности войдёт проведение праздника, предоставление услуг режиссёра, в том числе постановка номеров и подбор музыкального оформления. При этом программу и сценарий мероприятия согласуют с заказчиком не позднее чем за один день до начала мероприятия.

Исполнитель также должен будет заняться проведением торжественной церемонии вручения наград и обеспечением наградным материалом (для мужчин — рамка А4, для женщин — цветы и рамка А4). В состав букета войдут не менее пяти цветов и зелень для декора (рускус, папоротник, писташ). Высота букета — не менее 50 см, а диаметр — не менее 40 см.

В обязанности подрядчика войдёт и организация работы фуршета на 100 человек, где на одного человека придётся по пять видов блюд, канапе двух видов, пирожок со сладкой начинкой, пирожок с несладкой начинкой, сладкое пирожное, чай (пакетизированный, порционный), кофе (пакетизированный, порционный) и сахар-рафинад.

В услугу также войдёт изготовление баннера с нанесением утверждённого дизайна.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 17 ноября.

 

 

 

 

Читайте также:
Безопасность белгородцев в День России обеспечивали свыше тысячи правоохранителей и добровольцев«Там нужен больше»: белгородский доброволец «Ахмата» хочет вернуться в зону СВОВолонтёрство без границ: в Белгороде открылась школа «Доброволец-2018»
#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Есть повод#Белгородский район#Международный день добровольца#Закупка
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11