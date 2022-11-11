В Белгородском районе День добровольца отметят фуршетом на 100 человек

Согласно документам госзакупки, праздник состоится 2 декабря в Таврово-4 Белгородского района на улице Северная, 1б около ЦКР «Тавровский» им. Ю. М. Куценко. Максимально на организацию и проведение мероприятия готовы потратить 100 тысяч рублей.
Исполнитель должен будет предоставить услуги ведущего, написать сценарий и концепцию программы торжественного мероприятия. Также в обязанности войдёт проведение праздника, предоставление услуг режиссёра, в том числе постановка номеров и подбор музыкального оформления. При этом программу и сценарий мероприятия согласуют с заказчиком не позднее чем за один день до начала мероприятия.
Исполнитель также должен будет заняться проведением торжественной церемонии вручения наград и обеспечением наградным материалом (для мужчин — рамка А4, для женщин — цветы и рамка А4). В состав букета войдут не менее пяти цветов и зелень для декора (рускус, папоротник, писташ). Высота букета — не менее 50 см, а диаметр — не менее 40 см.
В обязанности подрядчика войдёт и организация работы фуршета на 100 человек, где на одного человека придётся по пять видов блюд, канапе двух видов, пирожок со сладкой начинкой, пирожок с несладкой начинкой, сладкое пирожное, чай (пакетизированный, порционный), кофе (пакетизированный, порционный) и сахар-рафинад.
В услугу также войдёт изготовление баннера с нанесением утверждённого дизайна.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 17 ноября.