В Белгороде закончился капитальный ремонт детской стоматологической поликлиники

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своих страницах в соцсетях о постепенном окончании строительства и ремонта на белгородских объектах, работы на которых стартовали в начале 2022 года.
Первым объектом, где закончился капитальный ремонт, стала детская стоматологическая поликлиника по улице Щорса. Здание отремонтировали и закупили туда новое оборудование. Кроме того, теперь поликлиника сможет принимать 230 детей.
Сегодня будет сдана в эксплуатацию после капитального ремонта детская стоматологическая поликлиника на ул. Щорса в Белгороде. Отремонтировали, закупили новое оборудование. Раньше могла принимать 150 детей, сейчас будет 230. Надеюсь, что не самое приятное для ребёнка место будет чуть комфортнее и спокойнее.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области