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В Белгороде закончился капитальный ремонт детской стоматологической поликлиники

11 ноября 04:24
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Объект по улице Щорса сдадут в эксплуатацию уже 11 ноября.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал на своих страницах в соцсетях о постепенном окончании строительства и ремонта на белгородских объектах, работы на которых стартовали в начале 2022 года.

Первым объектом, где закончился капитальный ремонт, стала детская стоматологическая поликлиника по улице Щорса. Здание отремонтировали и закупили туда новое оборудование. Кроме того, теперь поликлиника сможет принимать 230 детей.

Сегодня будет сдана в эксплуатацию после капитального ремонта детская стоматологическая поликлиника на ул. Щорса в Белгороде. Отремонтировали, закупили новое оборудование. Раньше могла принимать 150 детей, сейчас будет 230. Надеюсь, что не самое приятное для ребёнка место будет чуть комфортнее и спокойнее.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Город#Капремонт#Белгород#Вячеслав Гладков#Детская стоматология#Ввод в эксплуатацию
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