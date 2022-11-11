Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде снять «однушку» стало дешевле на 3,4%

11 ноября 12:37
Фото: Bel.ru
Аналитики определили города России, в которых снижение цен на съём жилья было наиболее существенным.

Аренда «однушек» в Белгороде в октябре стала дешевле на 3,4%. Портал «Мир квартир» опубликовал список городов, в которых снижение цен было наиболее существенным.

Сильнее всего в цене упали однокомнатные квартиры в Сочи — на 11,6%. Также в список вошли Севастополь и Калуга, где аренда подешевела на 5,4% и 4,2%.

При этом в целом по стране съём квартир стал дороже. Больше всего в цене выросли квартиры в Иваново — на 7,7%. Рост наблюдается в Кургане и Владивостоке — 5,1% и 4,7%.

Ранее сообщалось, что менее половины белгородских семей могут позволить себе съёмное жильё. Также белгородцы и старооскольцы стали чаще сдавать квартиры и дома в аренду. 

 

Новые квартиры в Белгородской области за год подорожали на 17,9%
Узнать подробнее
Читайте также:
Меньше половины белгородских семей могут позволить себе съёмное жильёБелгородцам могут выдать компенсацию за съёмное жильё в ПодмосковьеГладков встретился с белгородцами, чьё жильё пострадало после взрывов
#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Стоимость жилья#Снять однокомнатную квартиру
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11