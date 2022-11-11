В Белгороде снять «однушку» стало дешевле на 3,4%

Аренда «однушек» в Белгороде в октябре стала дешевле на 3,4%. Портал «Мир квартир» опубликовал список городов, в которых снижение цен было наиболее существенным.
Сильнее всего в цене упали однокомнатные квартиры в Сочи — на 11,6%. Также в список вошли Севастополь и Калуга, где аренда подешевела на 5,4% и 4,2%.
При этом в целом по стране съём квартир стал дороже. Больше всего в цене выросли квартиры в Иваново — на 7,7%. Рост наблюдается в Кургане и Владивостоке — 5,1% и 4,7%.
Ранее сообщалось, что менее половины белгородских семей могут позволить себе съёмное жильё. Также белгородцы и старооскольцы стали чаще сдавать квартиры и дома в аренду.