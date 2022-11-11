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У троих депутатов Белгородского горсовета есть долги

11 ноября 14:49
Фото: 1MI
Журналисты «Бел.Ру» проверили, кто из депутатов Белгородского горсовета имеет долги и занесён в базу судебных приставов. Среди причин задолженности — неоплаченный кредит, долг по коммунальным услугам и штраф ГИБДД.

В базе судебных приставов журналисты «Бел.Ру» обнаружили фамилии четверых депутатов Белгородского горосовета. У одного долг оплачен.

Среди должников Светлана Шаповалова — депутат по одномандатному избирательному округу № 10. Она входит в состав постоянной комиссии горсовета по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Судя по информации приставов, у Шаповаловой есть непогашенная задолженность по кредиту в размере 351 тыс. рублей. Исполнительное производство возбудили 6 июня текущего года.

Среди должников и Артём Рязанов — депутат по одномандатному избирательному округу № 23. Он входит в состав постоянной комиссии по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства. У него была задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи в размере 29 тысяч рублей. В 2020 году исполнительное производство прекратили, но в базе судебных приставов депутат числится до сих пор.

Три исполнительных производства приставы возбудили в отношении директора компании «Спецсервис+», депутата по одномандатному избирательному округу № 27 Сергея Амельченко. Он входит в состав постоянной комиссии по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства. Одно из исполнительных производств не оплачено. Сумма долга составляет 1,3 млн рублей. Речь идёт о взысканиях имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации.

В базу попала и депутат горсовета по единому избирательному округу Наталья Аверьянова. Она оформлена в качестве индивидуального предпринимателя. Входит в состав постоянной комиссии по вопросам законности и развития местного самоуправления. Исполнительное производство было возбуждено 11 ноября. Причина — штраф ГИБДД. Примечательно, что акт по делу об административном правонарушении составили в июле текущего года правоохранители в Краснодарском крае.

 

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