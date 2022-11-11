У троих депутатов Белгородского горсовета есть долги

Среди должников и Артём Рязанов — депутат по одномандатному избирательному округу № 23. Он входит в состав постоянной комиссии по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства. У него была задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи в размере 29 тысяч рублей. В 2020 году исполнительное производство прекратили, но в базе судебных приставов депутат числится до сих пор.



Три исполнительных производства приставы возбудили в отношении директора компании «Спецсервис+», депутата по одномандатному избирательному округу № 27 Сергея Амельченко. Он входит в состав постоянной комиссии по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства. Одно из исполнительных производств не оплачено. Сумма долга составляет 1,3 млн рублей. Речь идёт о взысканиях имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации.