Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Систему мониторинга бесхозных домов улучшат за 3 млн рублей в Белгородской области

11 ноября 12:55
Фото: 1MI
Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

Министерство цифрового развития Белгородской области ищет того, кто будет готов за 3 млн рублей заняться модернизацией подсистемы «Брошенные домовладения».

От исполнителя требуется модернизировать программу, с помощью которой можно будет систематизировать данные о бесхозных домах и наносить информацию о них на специальные цифровые карты, созданные в том числе на основе космических снимков.

Впоследствии на карте в интерактивном режиме можно будет оставлять различные метки и подробно расписывать информацию о каждом заброшенном доме: прикреплять кадастровые выписки, паспорта и выписки из ЕГРН.

Также подсистема будет связана со специальным мобильным приложением. С его помощью появится возможность отправлять в информационную систему различные данные, в том числе и фотографии.

Функционировать готовая система будет на выделенном сервере. Требования у неё внушительные: для стабильной работы программе необходимо 16 гб оперативной памяти и 900 гб памяти на жёстком диске.

Кроме того, система должна быть обеспечена возможностью создавать резервную копию данных на случай внештатных ситуаций и перебоев энергоснабжения.

Доступ к технологической платформе будет осуществляться через браузер, управление — стандартное, мышью.

Стоит отметить, что сама подсистема входит в систему «Инфраструктура пространственных данных Белгородской области». Согласно документам закупки, её назначение — мониторинг информации для принятия эффективных решений по повышению уровня жизни и расширение единого геоинформационного региона.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области за 2021 год выявили 1141 брошенное домовладение. Муниципалитеты также запланировали на 2022 год 10,4 млн рублей на снос домовладений и приведение их в надлежащий вид.

Читайте также:
Свыше 15 тысяч брошенных домов нашли в Белгородской областиВ Белгородской области ищут владельцев 376 тыс. брошенных объектов недвижимостиВ Белгородской области власти не торопились забирать бесхозные участки
#Артем Черненко#Город#Госзакупки#Белгородская область#Заброшенные дома#Минцифры#Система
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11