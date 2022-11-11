Систему мониторинга бесхозных домов улучшат за 3 млн рублей в Белгородской области

Министерство цифрового развития Белгородской области ищет того, кто будет готов за 3 млн рублей заняться модернизацией подсистемы «Брошенные домовладения».
От исполнителя требуется модернизировать программу, с помощью которой можно будет систематизировать данные о бесхозных домах и наносить информацию о них на специальные цифровые карты, созданные в том числе на основе космических снимков.
Впоследствии на карте в интерактивном режиме можно будет оставлять различные метки и подробно расписывать информацию о каждом заброшенном доме: прикреплять кадастровые выписки, паспорта и выписки из ЕГРН.
Также подсистема будет связана со специальным мобильным приложением. С его помощью появится возможность отправлять в информационную систему различные данные, в том числе и фотографии.
Функционировать готовая система будет на выделенном сервере. Требования у неё внушительные: для стабильной работы программе необходимо 16 гб оперативной памяти и 900 гб памяти на жёстком диске.
Кроме того, система должна быть обеспечена возможностью создавать резервную копию данных на случай внештатных ситуаций и перебоев энергоснабжения.
Доступ к технологической платформе будет осуществляться через браузер, управление — стандартное, мышью.
Стоит отметить, что сама подсистема входит в систему «Инфраструктура пространственных данных Белгородской области». Согласно документам закупки, её назначение — мониторинг информации для принятия эффективных решений по повышению уровня жизни и расширение единого геоинформационного региона.
Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области за 2021 год выявили 1141 брошенное домовладение. Муниципалитеты также запланировали на 2022 год 10,4 млн рублей на снос домовладений и приведение их в надлежащий вид.