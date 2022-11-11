Родственники не могут найти раненого и потерявшего документы и телефон белгородца

Без вести пропал военнослужащий из Белгородской области — Евгений Ткачёв. 32-летний мужчина до объявления частичной мобилизации работал фермером — производил мёд. После призыва в начале октября его отправили в зону спецоперации, пишет издание «Подмосковье сегодня».
Известно, что мужчина должен был участвовать в обороне Красного Лимана, но спустя время его отправили в ЛНР. Мать мужчины Ирина Ткачёва рассказала, что 24 октября Евгений позвонил ей с чужого номера и сообщил, что потерял военный билет, телефон и банковскую карту. У белгородца при себе не осталось даже жетона.
Спустя несколько дней мужчину ранило, его госпитализировали. Но куда именно отвезли Евгения Ткачёва — неизвестно. О ранении белгородца его родителям сообщил сослуживец мужчины. Он тоже не знал, в каком госпитале разместили Ткачёва.
Родственники пропавшего белгородца утверждают, что звонили по номеру горячей линии Минобороны РФ и обращались в его часть, но дать ответ им никто не может. Искать Евгения Ткачёва помогают волонтёры. Мать белгородца просит сообщить любую информацию о её сыне в группе по ссылке.
Напомним, что другая жительница региона добивается возвращения сына домой. Мужчину мобилизовали в сентябре, он уже находится в зоне СВО. Вместе с тем в октябре прокуратура вынесла постановление об отмене мобилизационного решения. Губернатор Вячеслав Гладков пообещал разобраться в ситуации.