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Родственники не могут найти раненого и потерявшего документы и телефон белгородца

11 ноября 12:14
Фото: из архива Ирины Ткачёвой / mosregtoday.ru
Евгений Ткачёв до вызова на службу был фермером, работал в регионе. По частичной мобилизации в начале октября его отправили в зону СВО. Мужчину ранило, его отправили в госпиталь, но в какой именно — никто не знает. Белгородец до сих пор не выходил на связь. Документы и телефон он потерял.
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СВО

Без вести пропал военнослужащий из Белгородской области — Евгений Ткачёв. 32-летний мужчина до объявления частичной мобилизации работал фермером — производил мёд. После призыва в начале октября его отправили в зону спецоперации, пишет издание «Подмосковье сегодня».

Известно, что мужчина должен был участвовать в обороне Красного Лимана, но спустя время его отправили в ЛНР. Мать мужчины Ирина Ткачёва рассказала, что 24 октября Евгений позвонил ей с чужого номера и сообщил, что потерял военный билет, телефон и банковскую карту. У белгородца при себе не осталось даже жетона.

Спустя несколько дней мужчину ранило, его госпитализировали. Но куда именно отвезли Евгения Ткачёва — неизвестно. О ранении белгородца его родителям сообщил сослуживец мужчины. Он тоже не знал, в каком госпитале разместили Ткачёва.

Родственники пропавшего белгородца утверждают, что звонили по номеру горячей линии Минобороны РФ и обращались в его часть, но дать ответ им никто не может. Искать Евгения Ткачёва помогают волонтёры. Мать белгородца просит сообщить любую информацию о её сыне в группе по ссылке.

Напомним, что другая жительница региона добивается возвращения сына домой. Мужчину мобилизовали в сентябре, он уже находится в зоне СВО. Вместе с тем в октябре прокуратура вынесла постановление об отмене мобилизационного решения. Губернатор Вячеслав Гладков пообещал разобраться в ситуации.

Белгородца отправили в зону СВО, а после прокуратура нашла нарушение при мобилизации
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#ЛНР#Пропавший#Госпиталь#Ранение
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