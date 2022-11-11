Родственники не могут найти раненого и потерявшего документы и телефон белгородца

Евгений Ткачёв до вызова на службу был фермером, работал в регионе. По частичной мобилизации в начале октября его отправили в зону СВО. Мужчину ранило, его отправили в госпиталь, но в какой именно — никто не знает. Белгородец до сих пор не выходил на связь. Документы и телефон он потерял.

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